Insolite : une chienne disparue sept jours retrouvée, une guitare géante et un Monet vendu 10,2 millions d'euros

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026, le voici. En Nouvelle-Zélande, la chienne d’une randonneuse tombée dans un terrain rocheux a été retrouvée saine et sauve. Une guitare faite de milliers d'arbres, hommage d'un amour meurtri. Un tableau peint par Claude Monet a été vendu aux enchères pour presque 10,2 millions d'euros.

En Nouvelle-Zélande, la chienne d’une randonneuse tombée dans un terrain rocheux il y a quelques jours a été retrouvée saine et sauve, mardi 31 mars 2026. Elle s’était égarée lors du sauvetage de sa maîtresse, gravement blessée après une chute de 55 mètres, et errait dans la montagne depuis près d’une semaine.

C’est grâce à la détermination de Matt Newton, propriétaire et exploitant de la compagnie d’hélicoptère située non loin du lieu de sauvetage, et de sa famille, que l’animal, une Border collie nommée Molly, a pu rentrer chez lui. "Je l’ai contactée à l’hôpital et lui ai dit que j’irai la chercher", a indiqué le pilote à Associated Press. Regardez.

Dans un message sa propriétaire, Jessica Johnston a partagé son émotion après les retrouvailles avec Molly : "La semaine a été particulièrement difficile, mais maintenant que nous sommes tous les deux rentrés à la maison, je peux ajouter cette aventure à la liste. C'était tout de même un super voyage avant que nos vies ne soient complètement bouleversées".

Depuis le ciel dans la pampa argentine, entre les champs de blé et de soja rectilignes à perte de vue, se dessinent les courbures d'une guitare faite de milliers d'arbres, hommage d'un amour meurtri.

L'histoire de ce projet fou naît du tragique. La mort à 25 ans de Graciela Yraizoz, qui rêvait avec son mari, Pedro Ureta, d'un havre idéal pour élever leurs enfants sur ces terres de General Levalle, dans le sud de la province de Cordoba (centre).

Pedro Ureta a élevé cette œuvre paysagère de 25 hectares à sa mémoire, plantant inlassablement des arbres selon un schéma méticuleusement préétabli traçant les contours de l'Estancia La Guitarra (La ferme de la guitare) sur 1.100 mètres de long et 400 mètres de large.

Il aura fallu à Pedro Ureta, décédé en 2019 à 79 ans, plus de cinq années de travail pour parachever cet hommage monumental à l'amour de sa vie.

Au total, quelque 7 .000 jeunes pousses, hautes d'une vingtaine de centimètres, ont été mises en terre. Les contours de la guitare sont formés de pins cyprès de Californie, au feuillage persistant d'un vert sombre. Les six cordes ont été dessinées avec des eucalyptus aux reflets bleutés. Le chevalet et la rosace sont composés de cyprès à pommes de pin.

Un tableau peint en 1901 par Claude Monet, "Vétheuil, effet du matin", a été vendu aux enchères pour presque 10,2 millions d'euros jeudi à Paris, un montant record en France pour cet artiste ces dernières années, a annoncé la maison Sotheby's.

Un autre Monet, "Les Iles de Port-Villez" (1883), a trouvé preneur à 6,45 millions d'euros (frais inclus) lors de la même vente.

Selon Sotheby's, il s'agit de "records pour des œuvres de Monet vendues aux enchères en France depuis l'ouverture du marché à l'international" en 2000. A cette date, la France a aboli le monopole de ses commissaires-priseurs sur les ventes aux enchères et a ouvert ce marché aux grandes maisons étrangères.

Les deux tableaux avaient passé un siècle environ dans des collections particulières. "Vétheuil, effet du matin" était estimé entre 6 et 8 millions d'euros et "Les Iles de Port-Villez" entre 3 et 5 millions.

Peints à 20 ans d'intervalle et 20 kilomètres d'écart, tous deux représentent la Seine dans des lieux situés près de Giverny, au nord-ouest de Paris, où vivait Monet (1840-1926).

"Ces œuvres marquent un jalon vers les Nymphéas", série de tableaux emblématique de la dernière partie de la vie du peintre impressionniste, selon Marianne Mathieu, ancienne directrice du Musée Marmottan-Monet, citée dans le communiqué de presse de Sotheby's.

Le record pour une œuvre de Monet est de 110,7 millions de dollars, montant auquel le tableau "Meules" avait été adjugé en 2019 à New York.

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