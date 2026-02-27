TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

"Epstine" : Mélenchon à nouveau accusé d'antisémitisme

  • Publié le 27 février 2026 à 13:39
  • Actualisé le 27 février 2026 à 15:50
Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise (LFI), lors d'un meeting de campagne du candidat LFI en tête de liste aux élections municipales de Lyon de 2026, le 26 février 2026

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réveillé le procès latent en antisémitisme qui lui est fait, après avoir ironisé sur la prononciation du nom "Epstein" jeudi à Lyon.

Ce qu'il a vigoureusement réfuté, accusant ses contempteurs de nourrir "délibérément la violence contre LFI".

Au cours d'un meeting de soutien à la candidate insoumise à Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, le triple candidat à la présidentielle s'est fendu, entre attaque des médias et défense du groupe anti-fasciste Jeune Garde, d'une incidente sur l'affaire du criminel sexuel new-yorkais Jeffrey Epstein, qui éclabousse responsables politiques et économiques du monde entier.

"Je voulais dire +Epstine+ pardon, ça fait plus russe +Epstine+", a-t-il lancé. "Alors maintenant, vous direz Epstine au lieu d'Epstein, Frankenstine au lieu de Frankenstein", a-t-il poursuivi avant d'ajouter: "eh bien voilà, tout le monde comprend comment il faut faire", devant une salle hilare.

Le président du Crif, Yonathan Arfi, a immédiatement réagi, rappelant sur X qu'"un élève de 5ème sait qu'en anglais, +Epstein+ se prononce +Epstine+. Les journalistes ne font donc que prononcer un nom américain... à l'américaine". "Voir dans cette prononciation une manipulation est un délire complotiste aux vrais relents antisémites", a-t-il ajouté.

"C'est évidemment les codes de l'antisémitisme, c'est inadmissible", a estimé de son côté l'ancien ministre des Finances Éric Lombard sur RTL, tandis que la ministre déléguée à l'Egalité femme-homme Aurore Bergé (Renaissance) affirmait sur X que "l'antisémitisme en France s'écrit en trois lettres: L-F-I".

"La mise au ban de LFI est un impératif moral pour tous les responsables politiques attachés à la République et à la paix civile", a tweeté vendredi le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, dénonçant un meeting "brutal, qui fait froid dans le dos, aux relents ouvertement antisémites".

- "Dégoût" -

Au PS également, la sortie a indigné. "Est antifasciste celui qui combat le fascisme, pas celui qui en réutilise les ressorts les plus dangereux", a tweeté son premier secrétaire Olivier Faure. Il faisait référence dans le même temps aux prises de positions de Jean-Luc

Mélenchon qui a continué jeudi soir à défendre son député Raphaël Arnault pourtant fondateur du groupe antifa "La Jeune Garde" impliqué dans le meurtre du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon.

"Depuis combien de décennies un responsable politique n'avait-il fait rire une salle en égrenant des noms juifs, en insistant sur leur prononciation, avec un rictus de haine ?", a dénoncé la sénatrice socialiste Laurence Rossignol sur X.

"Mélenchon se rêvait Mitterrand il finit comme Soral", du nom de l'idéologue multicondamné, notamment pour incitation à la haine ou apologie de crime de guerre et contre l'humanité, a critiqué l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Alain Soral a récemment dénoncé une "mafia juive" à travers l'affaire Epstein.

"Non mais ça va pas non ! Vraiment, rien ne va dans ces propos. Rien. Ça suffit maintenant", s'est encore exclamé la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier, quand l'eurodéputé Place publique Raphaël Glucksmann estimait que "Jean-Luc Mélenchon et ses sbires s'essuient les pieds sur tous les principes qui ont structuré la gauche républicaine française".

Devant cette avalanche de condamnations, le leader insoumis a réagi en réfutant tout antisémitisme et en renvoyant l'attaque sur ses adversaires. "J'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec +Epstine+ un nom pour +russifier+ le problème. Consternante réaction de ceux qui y voient de l'antisémitisme", a-t-il déclaré sur X, y notant une manière de "susciter délibérément la violence contre LFI".

Pour lui, "l'antisémitisme est du côté de ceux qui veulent tout ramener à ce sujet". "Au contraire j'ai longuement expliqué dans mon discours pourquoi il fallait tenir la religion loin de la politique", a-t-il insisté, soutenu par son premier lieutenant Manuel Bompard qui a dénoncé "une cabale contre les Insoumis" et exprimé son "dégoût".

"Les Insoumis ont, les premiers, dénoncé les instrumentalisations antisémites de l'affaire Epstein", a-t-il insisté.

AFP

Actualités du monde, AFP

guest
0 Commentaires