[Vidéos] "For sure" : la petite phrase d'Emmanuel Macron devient un tube sur les réseaux sociaux

Dans un discours en anglais, prononcé à Davos, Emmanuel Macron a plusieurs fois répété l'expression "For sure", qui signifie "bien sûr". Une phrase relayée rapidement sur les réseaux sociaux.

"For sure", c'est l'expression répétée à plusieurs reprises par le président de la République, Emmanuel Macron, au forum économique de Davos. Écoutez.

🇫🇷🌍 INSOLITE | Emmanuel Macron fait désormais le tour du monde avec son incontournable "for sure".pic.twitter.com/0J3PYAonI9 — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 23, 2026

L'artiste DJ Bens a posté, sur ses réseaux sociaux, une vidéo devenue virale, partagée et likée des dizaines de milliers de fois. Il se met en scène en boîte de nuit, devant ses platines, remixant le morceau Let's Go de David Guetta avec le "For sure" d'Emmanuel Macron.

Bilal Hassani, qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019, propose une version disco sur son compte Instagram. Il se filme dans son appartement, lunettes de soleil sur le nez.

On retrouve également une fausse version où Donald Trump danse sur l’un des remix.

De nombreuses autres vidéos, dont certaines ont été générées par intelligence artificielle, rencontrent un succès inattendu.

