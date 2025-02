"Remettez de l'ordre dans ce pays!": Macron interpellé lors de la commémoration de la libération de Colmar

"Est-ce que vous pouvez remettre un peu d'ordre dans ce pays?" En visite ce dimanche 2 février à Colmar pour célébrer les 80 ans de la libération de la ville, Emmanuel Macron s'est offert un bain de foule. Parmi les badauds venus à la rencontre du chef de l'État, une octogénaire lui demandant de "remettre un peu d'ordre dans le pays."

"C'est un foutoir pas possible. J'ai 81 ans, j'ai jamais vu un foutoir pareil, commence la passante. Et est-ce que vous ne pourriez pas dire aux députés d'être un peu plus disciplinés? (...) À l'Assemblée nationale tout le monde crie. Pourquoi tout le monde crie? On n'attend pas son tour pour parler?"

Et de trancher: "les députés ne pensent qu'à eux et à leur poste. Mais personne ne pense à la France. La France avant tout."

"Vous avez parfaitement raison. Mais ce n'est pas le président de la République qui peut discipliner les députés", lui a répondu Emmanuel Macron. "Les députés sont élus par le peuple, et si le peuple est sensible à ce que vous dîtes, il n'élira plus de députés qui font le désordre." "Mais il ne faut pas généraliser (...) il ne faut pas que ceux qui se comportent mal emportent un jugement général", a-t-il ajouté.

???? "Les députés ne pensent qu'à eux. Personne ne pense à la France"



Emmanuel Macron interpellé lors de la commémoration des 80 ans de la libération de Colmar pic.twitter.com/5Lb4HODJfY — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2025

- Les 80 ans de la libération de Colmar -

Un peu plus tôt, Emmanuel Macron avait présidé la cérémonie pour les 80 ans de la libération de Colmar, dernière grande ville du front de l'est libérée en 1945. Le président de la République n'a pas pris la parole au cours de la cérémonie où il a passé en revue des troupes françaises et américaines.

La 3e division d'infanterie de l'armée américaine était représentée, celle-là même qui avait participé à la libération de la ville. Il a également assisté à un défilé de véhicules militaires d'époque.

Emmanuel Macron avait déjà assisté aux commémorations pour les 80 ans de la libération de Strasbourg le 23 novembre dernier. Il avait alors notamment rendu hommage aux Malgré-Nous (Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans l'armée allemande) et annoncé la future panthéonisation de l'historien et résistant Marc Bloch.

AFP