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[Vidéo] Australie : un opossum sauvage se planque au milieu des peluches de la boutique d’un aéroport

  • Publié le 26 mars 2026 à 12:22
  • Actualisé le 26 mars 2026 à 12:25
Australie : un opossum sauvage se planque au milieu des peluches de la boutique d’un aéroport

Une peluche plus vraie que nature s’est glissée dans une boutique de l’aéroport de Hobart en Tasmanie (Australie). Une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, montre cet opossum sauvage perché sur une étagère, se confondant avec les kangourous et les ours en peluche d’une boutique de souvenirs, à la plus grande surprise des voyageurs.

L’animal, qui a l’habitude de se déplacer lentement et de faire le mort quand il a peur, a séduit l’assemblée. Regardez.

"Nous savions que notre collection de peluches était très réaliste, mais il semble que nous ayons obtenu le label de qualité ultime", s’est amusé Liam Bloomfield, le gérant de la boutique. "Nous avons été très heureux de voir un visiteur local un peu spécial faire un tour dans la boutique".

Les employés de l’aéroport se sont rapidement mobilisés pour ramener l’animal à sa place, en pleine nature. "Nous sommes simplement heureux d’avoir pu offrir un coin de repos douillet dans notre boutique", a déclaré un porte-parole de l’aéroport.

AFP

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