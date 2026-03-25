[Vidéo] Un robot humanoïde arrêté par la police après avoir fait peur à une retraitée

Une femme a été brièvement hospitalisée à Macao après avoir été effrayée par un robot humanoïde pendant qu'elle se promenait, a indiqué ce mercredi 18 mars la police à l'AFP. Selon la police, cette personne "a sursauté en remarquant soudainement un robot derrière elle alors qu'elle utilisait son téléphone portable" au début du mois de mars.

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre une femme en colère contre un robot, agitant ses bras métalliques dans sa direction. "Avec tout ce qu'il y a d'autre à faire, pourquoi m'embêter ? Tu es fou ?", crie la femme en cantonais à la machine imperturbable. Regardez.

🤖 Robot detained in Macau — It harassed a 70-year-old woman



In Macau, police detained a humanoid robot Unitree G1 after a complaint from a passerby, reports Bild.



The robot frightened a 70-year-old woman on the street — it approached her and refused to move away. The woman… pic.twitter.com/yUQn4mMjee — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026

- Le propriétaire réalisait un test -

Elle n'a pas été blessée et n'a eu aucun contact physique avec le robot, mais elle a été transportée à l'hôpital, a indiqué la police dans un communiqué.

Le robot humanoïde, similaire au modèle produit par la start-up chinoise Unitree, était piloté par un Macanais d'une cinquantaine d'années. Il a expliqué réaliser un test et comptait l'utiliser pour promouvoir son entreprise. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des agents escorter le robot, mais la police précise ne pas avoir saisi l'engin.

Cette hospitalisation arrive dans un contexte dans lequel Pékin encourage les entreprises du pays à développer des machines humanoïdes, dans une course à l'innovation.

AFP