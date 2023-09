16 morts dans une frappe russe sur un marché en Ukraine, Blinken à Kiev

Au moins seize personnes ont été tuées mercredi et 31 autres blessées par un bombardement russe sur un marché dans l'est de l'Ukraine, à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, théâtre d'une sanglante bataille avec les troupes de Moscou depuis plus d'un an.

Cette frappe intervient alors que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est à Kiev et devrait annoncer une nouvelle aide d'un milliard de dollars.

"L'artillerie des terroristes russes a tué 16 personnes dans la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Faisant état d'un marché et de magasins touchés, il a prévenu que "malheureusement, le nombre de morts et de blessés pourrait croître".

Des images de vidéo-surveillance montrent une ruelle commerçante calme, lorsque soudain le sifflement d'un projectile se fait entendre, suivi d'une très forte explosion.

Le parquet général a fait état de 31 blessés. "L'opération de secours se poursuit. Il y a encore des gens sous les décombres", a ajouté le parquet sur Telegram.

Malgré les multiples frappes qui ont touché des sites civils en Ukraine, faisant de nombreux morts, Moscou affirme systématiquement viser et détruire des cibles militaires.

Tôt le matin, une frappe de de drone explosif russe a déjà fait un mort dans la région d'Odessa (sud), où des infrastructures portuaires nécessaires aux exportations de blé sont régulièrement visées.

- Un milliard de dollars -

Ce très lourd bilan intervient alors que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken effectue mercredi une visite surprise, sa quatrième en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Lors de sa rencontre avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, avant l'annonce du bilan de la frappe, il a réaffirmé la détermination des États-Unis à soutenir Kiev pour aboutir à la libération des territoires occupés.

"Nous voulons nous assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin à long-terme (...) et de forts moyens de dissuasion", a-t-il dit.

Selon un haut responsable du département d'Etat, il devrait annoncer "un nouveau financement américain pour l'Ukraine de plus d'un milliard de dollars", soit environ 930 millions d'euros.

Le Kremlin a réagi en accusant les Etats-Unis de "maintenir l'Ukraine en état de guerre" et en assurant que l'assistance américaine ne peut "avoir une influence sur l'issue de l'opération militaire spéciale", l'euphémisme imposé en Russie pour évoquer cette invasion.

La contre-offensive ukrainienne avance difficilement depuis juin, mais Kiev espère être proche d'une percée, depuis la prise du village Robotyné fin août, qui pourrait lui ouvrir la voie vers le Sud et la Crimée, sa péninsule annexée en 2014 par Moscou.

La Russie n'a jamais reconnu avoir cédé cette localité et le ministère russe de la Défense affirmait mercredi avoir encore repoussé quatre attaques ukrainiens dans la zone.

Antony Blinken rencontrera aussi le président Volodymyr Zelensky pour discuter de la contre-offensive ainsi que de la future reconstruction du pays, qui était parmi les plus pauvres en Europe déjà avant l'invasion.

Pendant son voyage en train vers Kiev, M. Blinken s'est par ailleurs entretenu avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen, qui a prononcé un discours devant le Parlement ukrainien dans la matinée.

L'Américain a remercié Mme Frederiksen "pour le leadership du Danemark" concernant la décision de Copenhague, annoncée il y a deux semaines avec celle des Pays-Bas, de fournir des chasseurs F-16 à l'Ukraine.

- "Libérer chaque centimètre" -

A Kiev, dans la matinée, il s'est rendu dans un cimetière pour déposer une gerbe à la mémoire des soldats ukrainiens tués au front. Le parlement ukrainien a de son côté voté mercredi la désignation inédite d'un Tatar de Crimée, Roustem Oumerov, au poste de ministre de la Défense.

"Je ferai tout le possible et l'impossible pour la victoire de l'Ukraine, quand nous aurons libéré chaque centimètre de notre pays et chacun des nôtres", a écrit M. Oumerov sur sa page Facebook peu après sa nomination.

A 41 ans, il remplace d'Oleksiï Reznikov, l'un des visages de la résistance ukrainienne face aux Russes, mais affaibli par des scandales de corruption au sein de son administration.

Son successeur a la réputation d'être un négociateur discret et pragmatique. Il aura la lourde charge de négocier les livraisons d'armes occidentales dont son pays a besoin pour forcer l'armée russe à la retraite.



AFP