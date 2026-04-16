Ado tué dans le Rhône : un mineur mis en examen pour "homicide volontaire"

Un mineur de 15 ans a été mis en examen pour "homicide volontaire" après la mort lundi d’un jeune de 13 ans tué par balle à Villefranche-sur-Saône (Rhône), a indiqué jeudi le parquet de Lyon.

Le mineur, soupçonné d’être l’auteur du tir mortel, a été placé sous contrôle judiciaire et "confié à la protection judiciaire de la jeunesse" dans un centre éducatif, a précisé à l’AFP le parquet, qui avait requis son placement en détention provisoire.

Lundi vers 13H15, un adolescent de 13 ans inconnu de la justice a été retrouvé blessé par balle à la tête dans une épicerie du quartier populaire Belleroche, à Villefranche-sur-Saône. Les secours ne sont pas parvenus à le réanimer.

"Aucune arme n’a été retrouvée sur les lieux" du drame, selon le parquet.

Quatre jeunes, présents sur les lieux au moments des faits, âgés de 12 à 16 ans, ont rapidement été interpellés dans le cadre d’une enquête ouverte pour "assassinat".

La police a également arrêté le gérant du commerce, un homme de 44 ans membre de l’environnement familial de l’un des adolescents, qu’elle soupçonnait de détention d’armes.

Après avoir été entendus, ils ont tous été relâchés, à l’exception d’un des jeunes, âgé de 15 ans, qui a été présenté mercredi à un juge d’instruction à Lyon.

A l’issue d’une audition dans la soirée devant un juge des libertés et de la détention, son avocate n’a pas souhaité s’exprimer.

Le parquet n’a donné aucune information sur le contexte ou un potentiel mobile de l’homicide.

A Villefranche, une ville de 70.000 habitants au nord de Lyon, plusieurs habitants du quartier Belleroche et proches de la victime ont assuré à l’AFP pencher pour la thèse d’un tir accidentel survenu alors que les adolescents jouaient avec une arme.

Une cellule d’écoute doit être mise en place lundi, après les vacances scolaires, dans deux collèges de Limas, commune mitoyenne de Villefranche-sur-Saône, dont celui où était scolarisé la victime, a indiqué le rectorat, confirmant une information du Progrès

AFP