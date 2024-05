Allemagne: au Bayern, "immense club", Kompany ne veut pas écouter "le bruit extérieur"

"Le Bayern est un immense club, mais l'erreur pour moi, ce serait (.

..) d'agir différemment": le nouvel entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany a salué jeudi un défi "excitant" pour lui, face auquel il lui faudra apprendre à "ne pas trop écouter le bruit extérieur"."Mes premières impressions sont bonnes. Je suis très fier et très motivé. Pour moi, la saison peut commencer dès aujourd'hui, pas de problème", a-t-il expliqué à l'Allianz Arena lors de sa présentation à la presse, dans un propos liminaire en allemand, vieux restes de son passage à Hambourg de 2006 à 2008.Ancien défenseur puis capitaine de Manchester City jusqu'en 2019, le Belge, 38 ans, a immédiatement basculé sur une carrière d'entraîneur à Anderlecht, son club formateur, puis à Burnley, avant d'assurer la succession de Thomas Tuchel au Bayern, son premier grand club en Europe.Sa double mission: reconquérir le titre de champion abandonné pour la première fois depuis 2013 et atteindre la finale de la Ligue des champions dans un an, à l'Allianz Arena munichoise."Le Bayern Munich est un immense club, mais l'erreur pour moi serait de regarder les gens et d'agir différemment de ce que j'ai toujours fait", a poursuivi le Belge, alternant allemand et anglais pendant sa conférence."C'est excitant pour moi. Pour ça, parfois je serai amené à ne pas trop écouter le bruit extérieur, je sais comment évoluer dans ce contexte. C'est une équipe talentueuse. J'ai le sentiment que mon job est d'obtenir le meilleur de chaque joueur au Bayern Munich", a ajouté Kompany, dont le manque d'expérience comme entraîneur au plus haut niveau a surpris quand les dirigeants allemands ont annoncé leur choix."Il faut entraîner de la même façon que l'on est en tant que personne. Je veux que l'équipe évolue avec ces deux traits qui caractérisent ma personnalité: le courage quand il faut prendre des décisions et l'agressivité à chaque minute du match", a expliqué Kompany."Il a la personnalité, il a travaillé avec les plus grands entraîneurs. Il a été le relais dans le vestiaire dans l'un des plus grands clubs au monde. La façon dont il veut jouer au foot, dont il veut avancer avec ses idées, ça correspond au Bayern Munich", a souligné de son côté le directeur sportif munichois Max Eberl.