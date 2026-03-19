Municipales : Cyrille Melchior accuse Emmanuel Séraphin de refuser de débattre, ce dernier dénonce des "contre-vérités"

Ce jeudi 19 mars 2026, l'équipe de Cyrille Melchior accuse Emmanuel Séraphin d'avoir refusé de débattre sur le plateau d'Antenne Réunion, à quelques jours du second des élections municipales. "Ce refus n’est pas un détail. C’est un aveu de faiblesse", estime l'équipe de droite. Emmanuel Séraphin affirme de son côté que son équipe avait "accepté le débat proposé mardi matin 9h. Celui-ci n’a pas pu se tenir, car l’équipe de Cyrille Melchior n’était pas prête". A noter que les deux candidats ont bien pu débattre sur le plateau de Réunion la 1ère. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour Cyrille Melchior, "ce boycott délibéré témoigne d'un profond manque de respect pour Antenne Réunion, ses équipes rédactionnelles et les milliers de téléspectateurs qui attendaient ce rendez-vous pour forger leur opinion". "Quand un maire sortant refuse de débattre, ce n’est pas par hasard : c’est qu’il ne peut plus défendre ni son bilan, ni son projet", estime le candidat.

"Emmanuel Séraphin ne fuit pas qu’une chaîne. Il fuit les Saint-Paulois. Et surtout, il fuit une réalité politique devenue incontestable : celle d’un rassemblement qui porte aujourd’hui 22 777 voix derrière Cyrille Melchior, le plaçant clairement en tête", assure-t-il.

"Face à cette dynamique, Emmanuel Séraphin a compris qu’il est désormais en retrait. Et plutôt que d’affronter ce rapport de force, il choisit de l’éviter. Car débattre, c’est répondre : de son action, de ses échecs, de ses promesses non tenues. Et manifestement, aujourd’hui, il n’en est plus capable."

De son côté, Emmanuel Séraphin rappelle qu'il a "participé sans difficulté au débat organisé par Réunion La 1ère, au premier comme au second tour". "Le débat démocratique a donc bien eu lieu. "Dans cette dernière ligne droite, nous avons clairement indiqué aux équipes d’Antenne Réunion que notre priorité était le terrain. Une campagne ne se résume pas à multiplier les plateaux, elle se mène d’abord auprès des habitants", avance le maire sortant.

Cyrille Melchior ne peut pas demander une séance rattrapage", rétorque-t-il. Son adversaire estime qu'"on choisit ses plateaux quand on est à l’aise, on les évite quand on est en difficulté".

- Des engagements déjà pris -

Les deux candidats avaient par ailleurs des engagements ce jeudi : les 80 ans de la Départementalisation pour Cyrille Melchior, et un rendez-vous militant à Saint-Paul pour Emmanuel Séraphin.

"Il est (...) assez paradoxal de voir le président du Département organiser ce matin, en pleine campagne, une cérémonie officielle en grande pompe pour les 80 ans de la départementalisation, tout en exigeant que les autres s’adaptent à son agenda", critique d'ailleurs Emmanuel Séraphin.

"Nous ne participons pas aux querelles entre chaînes de télévision. Nous ne faisons pas de la politique spectacle. Nous faisons campagne avec les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois, au plus près de leurs préoccupations", assure-t-il.

Enfin, "tenter de masquer un refus initial de débattre par des attaques personnelles et des amalgames n’élève pas le débat. Les Saint-Paulois attendent mieux", lance le candidat de gauche. "Dimanche, ils feront un choix de confiance, sur un bilan, sur un projet, et sur une vision pour leur ville."

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