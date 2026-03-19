Le Conseil départemental commémore les 80 ans de la Départementalisation

Ce jeudi 19 mars 2026, le Conseil départemental a débuté les commémorations des 80 ans de la Départementalisation. Il y a 80 ans, en 1946, La Réunion, mais aussi la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, sont passées du statut de colonies à départements français. Un combat mené par les députés ultra-marins Raymond Vergès, Aimé Césaire, Léopold Bissol, et Gaston Monnerville. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La matinée a été rythmée par l'inauguration de l’exposition "80 ans de la départementalisation, 1946-1970, Premiers regards", la découverte d'une fresque murale réalisée par des collégiens avec la présence de la classe orchestre "créole" du collège Adrien Cerneau, l'interprétation de La Marseillaise par la classe orchestre du collège de La Montagne et la remise du Prix Départemental du Mérite à de grands témoins de la départementalisation.

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