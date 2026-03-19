Saint-André : disparition inquiétante de Uldérich, un appel à témoins lancé

Sur la commune de Saint-André, la famille d'Uldérich, 31 ans, alerte sur la disparition du jeune homme qui n'a plus donné de nouvelles depuis mardi matin, 17 mars 2026 (Photo : DR)

L'homme fait environ 1m85 pour 100kg.

C'est un homme d'une trentaine d'années, de type malbar, cheveux courts noir, barbe. Il porte des lunettes.

La dernière fois qu'il a été vu, il était habillé d'un polo vert et d'un pantalon bleu marine.

Il a été vu la dernière fois en bord de mer.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de police de Saint-André au 0262585917 ou composez le 17.

www.imazpress.com/[email protected]