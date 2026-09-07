Allemagne : victoire électorale historique de l'extrême droite en Saxe-Anhalt

L'extrême droite allemande a revendiqué une victoire électorale historique dimanche en Saxe-Anhalt et infligé un camouflet au chancelier conservateur Friedrich Merz, même si elle semble rater la majorité absolue de peu, selon les résultats préliminaires.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), formation antimigrants, russophile et pro-Trump, est devenue aux législatives de 2025 le premier parti d'opposition du pays.

Avec un score de près de 44% en Saxe Anhlat, un de ses bastions de l'ex-Allemagne de l'Est, elle devance largement les conservateurs (CDU) crédités de 17,5%, selon des résultats préliminaires publiés par les chaînes publiques ARD et ZDF.

La droite radicale obtiendrait 39 sièges, à trois élus de la majorité absolue au parlement régional, ouvrant la voie à une période de tractations.

Pour l'atteindre, elle devra débaucher dans d'autres partis, comme la CDU, ou former une alliance de circonstances avec le mouvement de gauche pro-russe BSW, par exemple, qui obtient quatre élus, selon ZDF et ARD, et n'est pas opposé à une coopération au cas par cas.

Les sociaux-démocrates (SPD), la gauche radicale Die Linke et les Verts tournent eux autour de 9%. Un score trop faible pour empêcher l'AfD de gouverner.

Aucune région allemande n'a été dirigée par l'extrême droite depuis 1945.

"Nous avons écrit l'Histoire dans ce pays", a répété toute la soirée Ulrich Siegmund, chef régional de l'AfD.

"Bien entendu, nous avons un mandat de gouvernement", a-t-il aussi tonné devant ses soutiens à Magdebourg, capitale régionale de cette région pauvre d'ex-RDA de 2,1 millions d'habitants.

- Main tendue -

Il a ajouté "tendre la main" à quiconque "souhaite résoudre avec nous les problèmes fondamentaux de ce Land".

Cette claque électorale est "un signal envoyé à Berlin", qui doit "réfléchir à la voie des réformes empruntée", a reconnu le vice-chancelier Lars Klingbeil, membre des sociaux-démocrates, au micro de la ZDF.

Le chancelier Friedrich Merz n'avait pas réagi dans l'immédiat et prévoit de s'exprimer lundi, après une réunion de la CDU.

"C'est un moment grave en Europe de voir l'extrême droite l'emporter dans une élection régionale en Allemagne", a réagi ministre français chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, sur X.

A Magdebourg, les partisans de l'AfD ont exulté en voyant les scores, selon une journaliste de l'AFP présente à la fête du parti.

"Je préfère toujours être un peu pessimiste au préalable pour être agréablement surpris après coup. Et c'est le cas aujourd'hui", confie à l'AFP Angela Maike, retraitée de 65 ans en commandant deux bières et un verre de vin rouge pour célébrer avec ses camarades.

La co-dirigeante nationale de l'AfD, Alice Weidel a elle appelé "à la CDU, ou une partie de la CDU" à venir vers elle.

Le parti du chancelier Merz exclut toute alliance, mais l'ampleur de la défaite pourrait relancer le débat, certains cadres militant depuis longtemps pour un rapprochement.

- Consterné -

S'il gouverne, M. Siegmund a promis de multiplier les expulsions d'étrangers, de modifier les programmes scolaires d'histoire, trop centrés à son goût sur la culpabilité de l'Allemagne du IIIe Reich ou encore de sortir de l'audiovisuel public, jugé anti-AfD.

"Je suis personnellement consterné par le résultat de cette élection", a réagi le président du Conseil central des Juifs en Allemagne, Josef Schuster, au journal Die Welt.

Star des réseaux sociaux, M. Siegmund joue aussi sur la nostalgie de la RDA de ses sympathisants, qui s'estiment défavorisés par rapport à leurs cousins de l'ouest et aux migrants.

Dimanche, il est arrivé au bureau de vote avec sa femme Julia sur une Simson, mobylette iconique de l'ex-Allemagne de l'Est.

"Il est vraiment très bon et proche des gens ordinaires, il va vers les gens, donne la parole à chacun ou les écoute", dit à l'AFP Peter Harmuth, agent d’entretien de 56 ans.

La défaite est retentissante pour les conservateurs, avec un score divisé par deux par rapport à 2021.

Holger Schmieding, analyste pour la banque Berenberg, prédit une "période d’introspection sérieuse, et potentiellement tumultueuse" pour le parti.

M. Merz, arrivé au pouvoir en mai 2025 avec un programme de durcissement migratoire pour siphonner les voix de l'AfD, est au plus bas dans les sondages, plombé par une économie en difficulté, des disputes avec ses alliés sociaux-démocrates et des gaffes à répétition.

De son côté, Sven Schulze, a reconnu dimanche soir sa cuisante défaite et félicité le gagnant: "Les électeurs ont ainsi envoyé un message clair", a-t-il dit, souhaitant que les dirigeants régionaux et nationaux prennent "pleinement la mesure de ce signal".

Des renforts policiers ont été déployés dimanche de crainte de débordements entre pro et anti-AfD. Des grilles métalliques ont été érigées autour du Landtag, le parlement régional, et de nombreux policiers patrouillent, selon des journalistes de l'AFP.

AFP