Amsterdam, ville du vélo, a interdit les fatbikes dans un de ses parcs les plus fréquentés

Moyen de transport rapide à la mode pour certains, parasites des pistes cyclables pour d'autres, les "fatbikes" électriques ne laissent pas les habitants d'Amsterdam indifférents, au point que le nombre de plaintes à leur égard a poussé la ville à les interdire dans le Vondelpark, l'un de ses parcs les plus fréquentés.

La municipalité de la capitale néerlandaise, ville du vélo, a pris la décision de mettre en place en début de mois une interdiction ciblée de ces vélos électriques populaires chez les jeunes, nommés en raison de leurs pneus larges et de leur cadre épais les faisant ressembler à une moto surbaissée."Nous recevons énormément de plaintes. Il y a quelques années, nous n'en avions qu'une vingtaine concernant les fatbikes, aujourd’hui, ce chiffre dépasse les 2.000", a déclaré à l'AFP Melanie van der Horst, adjointe à la mairie d'Amsterdam, à l'origine de l'interdiction.Une pétition contre les "cyclistes agressifs en fatbike" à Amsterdam a recueilli 2.400 signatures, dénonçant des "trottoirs devenus des circuits de course" et un ressenti croissant d'insécurité.Le Vondelpark, dans le sud-ouest d'Amsterdam, a été choisi en raison de nombreuses nuisances rapportées, et parce qu'il est très fréquenté, autant par les locaux à vélo, à pied ou en rollers que par les hordes de touristes malhabiles sur leurs bicyclettes de location.Si les vélos électriques, qui peuvent atteindre jusqu'à 25 kilomètres par heure, ont déjà déstabilisé ce fragile écosystème, la municipalité affirme que les fatbikes, souvent illégalement débridées pour atteindre des vitesses de 50 à 60 km/h, représentent un véritable danger."Imaginez un enfant de 11 ans qui roule à 50 km/h en ville sur un gros fatbike lourd et modifié : c’est extrêmement dangereux," poursuit Mme van der Horst."Nous constatons également des accidents très graves chez les enfants, avec des lésions cérébrales et des déchirures des ligaments du genou. Les médecins disent que c'est comparable à un accident de moto, tant la violence est grande", déplore-t-elle.- "Jamais rien vu de tel" -Pour les habitués du Vondelpark, cette interdiction est bien accueillie, mais avec une touche de scepticisme."Je crois qu'ils auraient peut-être dû commencer par interdire aux enfants de moins d'un certain âge de conduire ces engins, car je pense que c'est là le plus gros problème", a déclaré à l'AFP Aleksandar Rankovic, 47 ans."C'est une bonne chose pour le parc et pour les gens qui veulent simplement profiter d'un peu de tranquilité", a néanmoins admis cet entraîneur de football, qui habite dans les environs du parc.Tanja Meuris, 27 ans, récemment installée dans le quartier, voit l'interdiction comme une "bonne chose", mais dit ne pas saisir la différence entre vélos électriques et les fatbikes."J'ai moi-même un vélo électrique et je trouve que cet engin va très vite et qu'il peut être dangereux s'il n'est pas bien maîtrisé", explique la psychologue.L'interdiction s'applique à tous les fatbikes équipés d'une assistance électrique et dont les pneus mesurent plus de 7 centimètres de large.Bien qu'introduite le 11 mai, l'interdiction entrera strictement en vigueur à raison d'une amende de 115 euros pour les personnes âgées de 16 ans ou plus et de 57,50 euros pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. Les enfants en dessous de 12 ans ne recevront pas d'amende, mais leurs parents ou responsables seront prévenus.La municipalité gardera un oeil sur les effets de cette interdiction, qui pourra potentiellement s'étendre."Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant, c’est pourquoi, afin de protéger les jeunes également, je souhaiterais vivement voir adopter une législation nationale", a déclaré l'adjointe van der Horst.Pour le moment, seule la ville de Enschede (est) a introduit une interdiction dans son centre-ville en mars."Je préférerais simplement qu'on en arrive à une situation où les enfants, surtout les plus jeunes, ne puissent plus rouler sur ces vélos", a-t-elle également conclu.