Après leur tour de Lune, les astronautes d'Artémis se rapprochent du retour

Après avoir pris des milliers de photos et livré d'innombrables descriptions de la Lune, les quatre astronautes d'Artémis ont confié sur le chemin du retour vers la Terre avoir vécu une expérience à donner "des frissons".

"L'esprit humain n'est pas fait pour traverser ce que nous venons de vivre", a lancé le commandant Reid Wiseman, lors d'une conférence de presse mercredi soir à plus de 280.000 km du sol.

"Nous avons beaucoup de choses auxquelles réfléchir et à écrire dans nos journaux afin de prendre pleinement conscience de ce que nous venons de vivre", a ajouté Reid Wiseman.

L'équipage qui s'est aventuré plus loin dans l'espace qu'aucun autre avant lui, à 406.771 km de la Terre, doit amerrir vendredi soir dans le Pacifique au large de la Californie.

Le vol autour de la Lune est historique. C'est le premier réalisé par une femme (Christina Koch), un astronaute noir (Victor Glover) et un non-Américain (le Canadien Jeremy Hansen).

Ensemble, les quatre membres d'équipage ont réalisé lundi le premier tour de la Lune en plus d'un demi-siècle, et observé à cette occasion un coucher et un lever de Terre, ainsi qu'une éclipse solaire.

"Nous avions vu de superbes simulations réalisées par notre équipe de science lunaire, mais quand cela s'est réellement produit, ça nous a tous complètement époustouflés", a raconté le pilote Victor Glover. "C'était l'un des plus beaux cadeaux de cette mission".

Un sentiment partagé par Reid Wiseman : "J'en ai des frissons et les mains moites rien que d'y penser".

- "Des frissons" -

Des photographies capturés par leurs soins et publiées par la Nasa donnent un aperçu du spectacle auquel ils ont assisté, la Lune apparaissant telle une boule noire entourée d'un halo de lumière, le tout sur fond de vaste obscurité de l'espace.

Collés aux hublots pendant près de sept heures, les quatre astronautes ont également assisté depuis leur perspective inédite - plus éloignée de la Lune que leurs prédécesseurs - à un sublime "coucher de Terre". Le célèbre cliché du "lever de Terre" d'Apollo 8 avait à l'époque bouleversé notre vision du monde.

"On a vu des choses tout simplement extraordinaires", s'est émerveillé Jeremy Hansen, dont c'était le premier vol dans l'espace. De ce point de vue privilégié, la Terre leur est apparue comme "une planète fragile", quasiment perdue "dans le vide et l'immensité de l'espace", a-t-il philosophé.

"Ce que je peux vous dire, c'est que c'était très intense et que ce sont des souvenirs que je vais garder toute ma vie", s'est quant à lui exclamé Victor Glover. "Je vais y penser et en parler pour le reste de ma vie, c'est certain", a-t-il poursuivi dans un rire.

Leur mission, qui a commencé le 1er avril avec leur décollage réussi de Floride, touche bientôt à sa fin, ont-ils reconnu avec surprise.

Tout en assurant rester concentrés jusqu'à la dernière minute - la rentrée dans l'atmosphère vendredi sera un moment particulièrement délicat - tous ont commencé à se projeter sur l'après.

"Ce qui me manquera, c'est d'être aussi proche de tant de personnes, d'avoir un but commun, une mission commune", a relaté Christina Koch. "Nous sommes proches comme des frères et soeurs", a-t-elle confié.



AFP