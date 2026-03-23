Attaque à Londres contre un service d'ambulance de la communauté juive

La police londonienne enquête sur une attaque "antisémite" à Londres ayant visé quatre ambulances gérées par une association juive, incendiées dans la nuit de dimanche à lundi.

Le Premier ministre Keir Starmer a dénoncé une attaque "antisémite profondément choquante".

"Mes pensées vont à la communauté juive qui apprend ce matin cette terrible nouvelle. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre société", a-t-il réagi sur le réseau social X.

Les quatre ambulances de l'association Jewish Community Ambulance, un service médical d'urgence de la communauté juive connu sous le nom de Hatzalah, ont été incendiées dans le quartier de Golders Green, au nord de la capitale.

Personne n'a été blessé, et le feu a été éteint, a précisé la police, mais des maisons voisines ont été évacuées dans la nuit par précaution.

Dans un communiqué, la police indique avoir été alertée par les pompiers vers 01h45 du matin (GMT et locale), en raison d'un incendie dans ce quartier.

"L'attaque est traitée comme un crime de haine antisémite", a indiqué la Metropolitan police dans un communiqué.

"Nous examinons des images de vidéosurveillance et avons connaissance de vidéos circulant en ligne. A ce stade préliminaire, nous pensons rechercher trois suspects", a précisé la responsable de l'enquête, Sarah Jackson, citée dans le communiqué.

Les pompiers londoniens ont eux indiqué avoir mobilisé six véhicules et une quarantaine de personnes sur place, avant de parvenir à éteindre l'incendie vers 03H00 du matin.

Des explosions dans les moteurs des ambulances ont brisé les fenêtres d'un immeuble voisin, ont-ils ajouté dans un communiqué.

Des images diffusées par les médias britanniques montrent trois véhicules calcinés sur un parking, et un quatrième endommagé.

- "Particulièrement ignoble" -

Le grand rabbin Ephraim Mirvis a également condamné sur X "une attaque particulièrement ignoble", contre un service de bénévoles "dont le seule mission est de protéger des vies, juives ou non".

"À l'heure où les communautés juives du monde entier sont confrontées à une recrudescence de ces attaques violentes, nous ferons face à cette situation avec une détermination commune et nous nous unirons contre la haine et l'intimidation", a-t-il ajouté.

Shomrim North West London, une association caritative juive et un groupe bénévole de prévention opérant dans le nord-ouest de Londres, a condamné l'incendie, le qualifiant d'"acte ciblé et profondément préoccupant affectant un service d'urgence vital au service de la communauté juive locale".

"S'attaquer à ces ambulances, c'est s'attaquer à la sécurité, au bien-être et à la résilience de notre communauté… L'antisémitisme et la haine n'ont pas leur place dans notre société", a écrit le groupe sur Facebook.

Le ministre britannique de la Santé Wes Streeting a lui dénoncé sur X une "attaque odieuse". "Nous devons nous unir contre la haine antisémite", a-t-il ajouté.

Ces dernières années, le Royaume-Uni a enregistré un bond des actes antisémites, selon les relevés de plusieurs associations et du gouvernement.

Selon le Community Security Trust, il y a eu 3.700 actes antisémites au Royaume-Uni en 2025, en hausse de 4% sur un an et le deuxième total annuel le plus élevé jamais enregistré par cette organisation chargée d'assurer la protection des lieux de la communauté juive.



AFP