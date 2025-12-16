Au Bourget, un rassemblement en hommage à Dan Elkayam, tué dans l'attaque de Sydney

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au Bourget en Seine-Saint-Denis, mardi en fin de journée pour rendre hommage à Dan Elkayam, tué à 27 ans dimanche, lors de l'attaque contre des Juifs à Sydney.

Parmi l'assemblée, composée de nombreux proches et voisins de la famille de Dan, qui l'ont connu enfant, beaucoup étaient encore sous le choc de l'annonce de sa mort.La cérémonie s'est tenue devant l'immeuble où vit sa famille, et où des fleurs et des bougies ont été déposées, a constaté un journaliste de l'AFP. Une minute de silence a été observée.Dan Elkayam avait grandi en Seine-Saint-Denis, près de Paris, et s'était expatrié en Australie. Ingénieur informatique de 27 ans, Dan était passionné de foot et avait beaucoup voyagé ces dernières années. Depuis dimanche soir, de nombreux témoignages l'ont décrit en des termes très élogieux."Tout ce qui est dit dans la presse, ce n’est pas juste parce qu’il est mort, il était vraiment comme ça", a témoigné, des sanglots dans la voix, une amie de la mère de Dan, dont la "gentillesse" et la "joie de vivre" ont notamment été souligné par le maire de la ville, Jean-Baptiste Borsali."Même si normalement je ne devrais pas le préciser, je suis musulmane et je ne peux pas comprendre qu'au nom de quelle que religion (que ce soit) on puisse tuer un Juif ou qui que ce soit", a-t-elle ajouté, suscitant des applaudissements dans l'assemblée.Selon plusieurs voisins interrogés par l'AFP, et qui ont souhaité rester anonymes, le quartier était un exemple de mixité et ni la couleur de la peau, ni la religion n'ont jamais été facteurs de conflits.Dimanche soir, un père et son fils ont tiré à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes sur une foule rassemblée sur la plage de Bondi, à Sydney en Australie, pour la fête juive de Hanouka, faisant au moins 15 morts et 42 blessés.Les autorités australiennes, qui ont qualifié l'attentat "d'antisémite" et de "terroriste", ont déclaré que l'attaque visait à semer la panique parmi les Juifs du pays, mais n'ont donné jusqu'à présent que peu de détails sur les motivations profondes des assaillants.Le Premier ministre australien a évoqué mardi une radicalisation des deux assaillants par "l'idéologie de l’État islamique (EI)".Lors de la cérémonie au Bourget, le préfet de Seine-Saint-Denis, Julien Charles, a appelé dans son discours à "ne pas céder un pouce au poison de la haine antisémite".