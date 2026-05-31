Au Pays basque, une dauphine star à préserver des nageurs trop curieux

Elle est devenue la coqueluche de Saint-Jean-de-Luz: une jeune dauphine a élu domicile dans la baie de la station balnéaire basque, qui cherche à préserver cette invitée inattendue de l'engouement humain à l'approche de la saison estivale.

Depuis mi-octobre 2025, cette femelle de l'espèce "grand dauphin", "de plus de 2 mètres de long et de 200 à 250 kilos", semble installée de façon inédite en face de la plage centrale de la commune. Elle serait âgée de 6 à 8 ans, soit une "adolescente qui n'a pas encore atteint la maturité", comme l'explique Pascale Fossecave, océanographe et adjointe à l'environnement de la ville, qui l'a observée.

Vendredi matin, alors que la chaleur est déjà élevée, comme le nombre de plagistes, l'aileron dorsal du dauphin ressort à intervalles réguliers de l'eau, à quelques mètres à peine du sable, parmi les nageurs.

Cette jeune dauphine en quête "d'interaction sociale" n'hésite pas à s'approcher particulièrement près du rivage "et montre de la curiosité pour les humains", explique Pascale Fossecave.

Elle a vraisemblablement été "exclue de son groupe" de dauphins, constitué en matriarcat, "mais la raison pour laquelle elle est venue là nous échappe", dit encore l'élue. "Ces animaux ne se perdent pas, ils peuvent s'entendre à des distances de 20 kilomètres et avec la proximité des grands fonds du gouf (ndlr, canyon sous-marin) de Capbreton, on sait qu'elle entend les autres animaux", précise-t-elle.

- "Situations à risques" -

Si sa présence "émerveille", elle questionne aussi la cohabitation entre les êtres humains et un animal sauvage. "On gère malheureusement plus les humains que le dauphin, parce que c'est les comportements qui posent problème: on a des attroupements, des encerclements qui peuvent développer des situations à risques", regrette l'océanographe.

La municipalité veut passer un appel "au civisme", à l'aune d'une saison estivale où cette vaste plage préservée des vagues peut se remplir de 10.000 personnes. En cas de comportement inapproprié, les curieux s'exposent à une amende de 750 euros, souligne Bixente Luberriaga, responsable de la surveillance des plages.

Pour Pascale Fossecave, le problème principal "est celui de l'habituation d'un animal qui baisse sa garde au fur et à mesure des interactions et ne se méfie plus des humains, des bateaux ou des jet-skis par exemple".

L'élue conseille surtout de "ne pas alimenter l'interaction avec l'animal", même "lorsqu'il s'approche".

Au mois de mai, deux autres incursions de dauphins ont été constatées dans la baie, ajoute Pascale Fossecave, qui espère que la dauphine repartira d'elle-même vers le large rejoindre des congénères.

A quelques kilomètres de là, au début des années 2000, un dauphin surnommé "Pakito" avait déjà élu domicile dans la baie de Saint-Sébastien au Pays basque espagnol, pendant plusieurs années, devenant même une mascotte de la ville.

AFP