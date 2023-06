Au Sri Lanka, le problème éléphantesque des déchets plastiques

Des photos bouleversantes d'éléphants ingurgitant du plastique ont conduit les autorités du Sri Lanka à renforcer les mesures de lutte contre la pollution jusqu'ici largement ignorées, dans un pays en proie à un amoncellement de ses déchets sur fond de crise économique.

Après le décès en dix ans d'une vingtaine de ces pachydermes et d'innombrables autres animaux sauvages ayant avalé des plastiques à usage unique, une loi interdisant cette substance doit entrer en vigueur dans les semaines à venir.Sacs, bouteilles et autres emballages sont également accusés de boucher les égouts et de provoquer des inondations dans les zones urbaines. Ils seraient également à l'origine d'une recrudescence de la dengue, une maladie potentiellement mortelle transmise par les moustiques qui pullulent dans les eaux stagnantes."Nous voulons sensibiliser la population à l'utilisation responsable des plastiques", a déclaré à l'AFP Anil Jasinghe, ministre de l'Environnement.La vente d'une série d'articles en plastique à usage unique, nocifs pour l'environnement, difficilement recyclables et pouvant être facilement remplacés, sera interdite. Sont notamment visés les couverts, les gobelets, les pailles et les guirlandes de fleurs.La mise en œuvre de cette nouvelle règlementation s'annonce cependant compliquée.Déjà, en 2006, le gouvernement avait interdit les sacs plastique ultrafins et les emballages alimentaires mais elle était restée lettre morte auprès des fabricants."Bien sûr, nous les attaquons régulièrement, mais ce n'est pas ainsi que nous résoudrons le problème", reconnaît le ministre.- Sensibilisation à l'environnement -Pour lui, un mode de production plus respectueux passe par une meilleure sensibilisation aux enjeux environnementaux.Le gouvernement avait à nouveau tenté, en vain, de faire interdire les sacs de courses en plastique après un accident dans une immense décharge qui avait fait plus d'une trentaine de morts en 2017. Une montagne d'ordures s'était écroulée, ensevelissant les cahutes d'un bidonville, à la périphérie de la capitale Colombo.Outre le fait que les fabricants ne respectent pas la législation, le Sri Lanka, en faillite, a du mal à traiter ce qu'il produit.La crise économique historique qui a débuté fin 2021 a entraîné un amoncellement de déchets en raison d'une pénurie de carburant que subissent les camions à ordures.Selon les Nations unies, ce pays d'Asie du Sud ne recycle que 3% des produits en plastique qu'il consomme, soit moins de la moitié de la moyenne mondiale (7,2%).Les bouteilles en plastique ne sont pas concernées par la nouvelle interdiction, mais le plus grand recycleur du pays affirme être en mesure d'en traiter environ deux tiers de plus que ce qu'il parvient à faire actuellement. Pour cela, il faudrait que les déchets soient collectés."Nous avons la capacité de recycler 400 tonnes par mois, mais nous n'en traitons actuellement que 250", explique Prasantha Malimbadage, directeur général du recyclage chez Eco Spindles.L'entreprise transforme les bouteilles en plastique en fil à coudre en polyéthylène, utilisé par de grandes marques internationales de l'industrie textile.- Dubitatifs -Dans l'usine d'Eco Spindles, située au sud de Colombo, près de 350 personnes trient les bouteilles qui sont écrasées et réduites en minuscules flocons de plastique."Dix bouteilles servent à fabriquer un T-shirt et 27 bouteilles servent à fabriquer une tenue de remise de diplôme", explique M. Malimbadage.Selon une étude réalisée en 2020 par le Centre pour la justice environnementale, une organisation établie au Sri Lanka, les plastiques à usage unique représentaient près de 15% des déchets urbains.Ce pays de 22 millions d'habitants produit chaque année plus de 1,5 million de tonnes de déchets plastiques, dont la moitié se retrouve dans les canaux, les rivières puis finissent dans l'océan Indien.Les autorités sanitaires estiment que l'entrée en vigueur de l'interdiction de cette substance devrait contribuer à freiner la propagation de la dengue.En 2021, quelque 35.000 cas et 26 décès ont été enregistrés contre 76.600 cas et 72 décès en 2022."Là où les emballages en plastique sont jetés, il y a un pic de dengue", souligne Lahiru Kodituwakku de l'unité nationale de contrôle de cette maladie, évoquant "une forte corrélation".Mais nombre de militants défenseurs de l'environnement restent dubitatifs.Pour Nishshanka de Silva, fondateur de l'association ZeroPlastic Movement, "c'est une bonne chose mais je me demande s'ils vont réellement aller de l'avant et l'appliquer".