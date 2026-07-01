Birmanie : plus de 100.000 morts depuis le début de la guerre

Plus de 100.000 personnes ont été tuées, tous camps confondus, depuis le début de la guerre civile en Birmanie à la suite d'un coup d'Etat militaire en 2021, a indiqué mercredi une organisation spécialisée dans le suivi des conflits armés.

L'armée a mis fin il y a cinq ans à une décennie d'expérience démocratique dans le pays d'Asie du Sud-Est, renversant le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi et arrêtant la lauréate du prix Nobel de la paix.

Des manifestations anti-putsch ont alors été réprimées par les forces de sécurité, mais des militants pro-démocratie ont quitté les villes pour combattre la junte aux côtés de mouvements armés issus de minorités ethniques longtemps hostiles au pouvoir central.

Selon les dernières données de l'ONG américaine Acled (Armed Conflict Location and Event Data), qui répertorie les incidents rapportés par les médias, les affrontements ont fait 100.114 morts au total.

Il n'existe pas de bilan officiel et les estimations varient largement, mais les analystes considèrent ce conflit comme le plus meurtrier se déroulant actuellement en Asie.

"C'est une douleur sans fin", a déclaré Thein Aye Nu, 49 ans, dont le mari a été tué en juin lors d'une frappe aérienne. "Je suis très en colère, mais je ne sais même plus contre qui la diriger".

- Conflit fragmenté -

Le chef des putschistes, Min Aung Hlaing, est récemment devenu président à l'issue d'un processus électoral qualifié à l'étranger de manoeuvre pour prolonger le régime militaire sous une apparence de pouvoir civil.

"S'il n'y avait pas eu de coup d'Etat, les enfants seraient à l'école", a dit un homme de la région centrale de Magway, dont le fils, adolescent, a récemment été tué au combat après avoir fugué pour rejoindre des rebelles.

Selon l'ONU, plus de 3,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et plus d'une personne sur cinq se trouve en situation d'insécurité alimentaire.

La plus grande ville, Rangoun, connaît une relative normalité, mais la violence peut y prendre la forme d'assassinats sporadiques.

D'autres régions sont pilonnées quotidiennement par des frappes aériennes menées par des avions militaires fournis par la Russie et la Chine.

L'Acled a recensé plus de 1.200 groupes armés distincts dans cette guerre civile chaotique, la qualifiant de "conflit le plus fragmenté au monde".

"Le conflit s'est propagé dans tout le pays", a commenté Sun Mon Thant, analyste de l'Acled. "Nous assistons à davantage de massacres. L'armée a pris pour cible des écoles, des cliniques, des prisons..."

- "Envoyés à la mort" -

La dynamique du conflit a basculé d'un camp à l'autre au cours des cinq dernières années.

Une offensive conjointe de plusieurs groupes rebelles leur a permis de réaliser des avancées spectaculaires fin 2023, se rapprochant de Mandalay, la deuxième ville du pays.

Mais la situation a de nouveau tourné en faveur de l'armée l'an dernier, selon les analystes, après que la Chine lui a apporté son soutien et favorisé la signature de trêves avec deux des plus puissants groupes armés ethniques.

L'état-major a instauré en février 2024 la conscription pour renforcer ses rangs, enrôlant de force quelque 50.000 civils.

"Ces conscrits ne peuvent rien faire. C'est comme s'ils étaient simplement envoyés à la mort", a témoigné un homme de 20 ans, qui a déserté après six mois sur la ligne de front. "Si tu ne meurs pas à un endroit, ils t'envoient ailleurs".

La guerre a indirectement touché les pays voisins, où ont fui de nombreux réfugiés, accueillis dans des camps en Thaïlande et au Bangladesh.

Selon des observateurs, des groupes armés de tous bords financent leur effort de guerre grâce aux profits du trafic de drogues comme l'héroïne et la méthamphétamine.

Les zones frontalières faiblement contrôlées sont par ailleurs devenues un foyer pour des centres d'arnaques en ligne opérant souvent depuis des complexes fortifiés gardés par des milices.



AFP