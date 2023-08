C1: pour l'OM, l'Europe commence à Athènes

Ce n'est pas encore tout à fait la Ligue des Champions, mais Marseille doit en passer par là s'il veut voir les poules: largement renouvelé cet été, l'OM du nouvel entraîneur Marcelino débute mercredi sa saison européenne par un troisième tour préliminaire aller en Grèce, face au Panathinaïkos.

Les déplacements à Athènes sont toujours des promesses d'ambiance brûlante mais cette fois, l'atmosphère est terriblement alourdie par le décès d'un fan de l'AEK, poignardé lundi lors d'affrontements avec des supporters du club croate du Dinamo Zagreb à la veille du match prévu entre les deux équipes et finalement reporté.

Pour la rencontre de mercredi face au "Pana", le déplacement des supporters marseillais, liés par à une amitié ancienne à ceux de l'AEK, a été interdit par l'UEFA et seuls les joueurs devraient donc découvrir l'ambiance du petit stade Apostolos Nikolaïdis.

C'est là, au centre-ville de la capitale grecque, que Marseille va lancer son aventure européenne, avec l'espoir de se sortir des traquenards préliminaires du mois d'août pour atteindre la phase de poules de la C1, celle qui correspond à ses ambitions sportives et à ses besoins financiers.

"C'est très important pour nous la Ligue des Champions, on doit tous travailler pour y être chaque année", a ainsi répété lundi le président marseillais Pablo Longoria. "C'est vrai aussi que disputer ces play-offs, c'est ce qu'on a mérité par rapport à notre saison dernière", a ajouté le dirigeant espagnol.

- Programme corsé -

Pas déshonorante, la troisième place décrochée en juin par l'équipe alors dirigée par Igor Tudor a en effet placé deux obstacles supplémentaires sur la route de l'OM, le Panathinaïkos en 3e tour préliminaire, puis les Portugais de Braga ou les Serbes de Backa Topola en barrage, toujours au mois d'août.

Au bout du compte, les Marseillais se retrouvent avec un emploi du temps terrifiant pour ce mois de rentrée, avec potentiellement huit matchs entre mercredi et le 1er septembre, si ils éliminent le Panathinaïkos.

Corsé, le programme est rendu plus ardu encore par le traditionnel grand ménage estival orchestré sur le mercato par la direction marseillaise.

Mercredi, l'OM pourrait ainsi débuter avec au moins cinq joueurs qui n'étaient pas là il y a six semaines: le Brésilien Renan Lodi en défense, le milieu Geoffrey Kondogbia et les attaquants Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr.

- Processus accéléré -

"Ça prend du temps d'apprendre à se connaître, mais il y a eu la préparation, les matchs amicaux... On est des pros, à nous de vite s'adapter. Bien sur qu'on est prêts", a pourtant assuré mardi le défenseur central Samuel Gigot.

"On est une équipe en construction et ça n'est pas le meilleur moment. Si je pouvais choisir, je ne jouerais pas ce match tout de suite (sourire). Mais on sait depuis le début que ça sera comme ça", a de son côté déclaré Marcelino en conférence de presse.

"On a essayé d'accélérer le processus d'adaptation. Celle du staff aux joueurs et celle des joueurs au staff. Je suis très satisfait de ce qu'on a montré la semaine dernière contre le Bayer Leverkusen (défaite 2-1, ndlr), qui est une équipe déjà construite. Ça me rend optimiste pour demain", a expliqué le technicien espagnol, qui a eu peu de temps pour faire passer ses idées et installer son système, entre 4-4-2 et 4-2-3-1.

Face aux vice-champions de Grèce, qui n'ont plus évolué en Ligue des Champions depuis la saison 2010-2011, Marcelino et ses hommes partent tout de même favoris.

Et même si elle les enverrait en phase de poules de la Ligue Europa, comme un revers au tour suivant en barrages, une élimination dès ce tour préliminaire serait perçu comme un échec considérable pour l'OM.



AFP