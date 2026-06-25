Canicule: la SNCF pourrait supprimer d'autres trains malgré les grands départs en vacances

La canicule a obligé la SNCF à supprimer près de 10% de ses trains, a déclaré jeudi le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet, qui n'exclut pas d'en supprimer davantage si la sécurité était mise en danger dans les prochains jours, lors des grands départs en vacances.

Sur les quelque 15.000 trains de la SNCF qui circulent d'ordinaire chaque jour sur le réseau ferré français - TGV, Intercités, trains régionaux -, "on est plus près de 14.000 trains actuellement", a déclaré M. Fanichet lors d'un point presse à la gare de l'Est à Paris.Selon lui, "le système tient", même si certaines des plus vieilles rames dotées de systèmes de climatisation inadéquats, comme certains trains Corail, ont été sorties du réseau, comme cela a été le cas dans la plupart des pays européens ces derniers jours.En vue des grands départs en vacances qui commencent la semaine prochaine, M. Fanichet s'est déclaré prêt à "prendre ses responsabilités" et à procéder à des annulations supplémentaires de trains s'il estimait que "la sécurité des voyageurs était en cause", ainsi que celle des cheminots.Pour la SNCF, les grands départs sont concentrés surtout le vendredi 3 juillet et le vendredi 10 juillet.Face à la canicule et ses conséquences, SNCF Voyageurs a exceptionnellement rendu "gratuites" les demandes de remboursement pour annulations de billets ou d'échanges de dates, a-t-il dit.La SNCF et le pays n'ont "jamais connu de canicule aussi tôt, aussi longue et aussi chaude", a martelé plusieurs fois M. Fanichet.Dans les grandes gares, des distributions de bouteilles d'eau sont organisées.Gare de l'Est, où transitent chaque jour entre 125 et 140.0000 voyageurs, 500 bouteilles sont chargées dans chaque rame de TGV pour être distribuées soit aux voyageurs vulnérables, soit à tout le monde en cas d'incident durant le voyage.En gare, 300 bouteilles ont été distribuées chaque jour depuis le début de la semaine, a indiqué la directrice de la gare Cécile Bohez.En Nouvelle-Aquitaine, toutes les circulations ferroviaires sont suspendues entre 10H00 et 18H00 aux heures les plus chaudes sur l'ensemble des lignes régionales, ce qui équivaut à une réduction de 50% du plan de transport de cette région particulièrement exposée aux fortes chaleurs.- "199 ans" -"On a baissé le nombre de trains pour protéger les voyageurs et les agents", a précisé M. Fanichet.Eurostar a aussi annulé quatre trains TGV vers Londres et réduit la capacité de ses trains vers Bruxelles et Amsterdam, en raison de la canicule.Depuis le week-end dernier, la SNCF a mis en place pour la première fois un "protocole 30 minutes": "si un train se retrouve sans alimentation électrique en cas de rupture de caténaire par exemple, les passagers doivent être évacués en toute sécurité dans les 30 minutes", a expliqué M. Fanichet.Avec la hausse des températures, les caténaires, qui sont les fils électriques courant le long des voies pour alimenter les trains, ont tendance à se détendre et certaines peuvent finir par être déchirées au passage des trains, ce qui coupe immédiatement l'alimentation électrique et la climatisation, comme cela a été le cas la semaine dernière près de la gare de l'Est.Ces caténaires, ainsi que les rails et les équipements de signalisation sont surveillés quotidiennement par 3.500 agents, a précisé Matthieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau, avec 2.000 autres agents d'astreinte pour des interventions rapides en cas de problème."Les deux dernières journées ont été les plus chaudes depuis 1947 en France et probablement les plus chaudes qu'ait eu a subir le réseau ferroviaire depuis sa création il y a 199 ans" a-t-il ajouté.Pour adapter la SNCF au réchauffement climatique, M. Chabanel compte notamment sur les augmentations annoncées de 50% du budget destiné à la régénération du réseau afin de le rendre plus "résilient": 4,5 milliards d'euros par an à partir de 2028 au lieu de 3 milliards.