Carburants : mesures pour les "gros rouleurs" dans les "prochains jours", dit Lescure

Le gouvernement annoncera des mesures d’aides publiques pour les "gros rouleurs" dans "les tout prochains jours", a annoncé jeudi le ministre de l’Économie Roland Lescure sur RTL.

Ces mesures pour compenser la hausse du prix des carburants due à la guerre au Moyen-Orient, dont le détail n’est pas connu, avaient été promises mardi par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

"Ce que je peux vous dire, c’est qu’on concerte, on calibre, on étudie, et que dans les tout prochains jours on sera en mesure d’annoncer des mesures nouvelles", a déclaré M. Lescure.

"On regarde ce qu’on appelle les gros rouleurs. Mais on va le faire, là encore, de manière ciblée", a-t-il ajouté.

"Le problème à court terme, c’est de pouvoir payer les factures. Donc c’est des problèmes de trésorerie", a estimé le ministre.

"Et donc première salve si je puis dire, on annonce des mesures de trésorerie qui vont permettre aux entreprises, les transporteurs routiers, les pêcheurs, qui ont des problèmes pour payer leur facture d’essence, de la payer", a-t-il promis.

Des précisions ont été apportées dans la foulée par le ministre des PME et du Pouvoir d’achat Serge Papin, sur Europe 1/CNews au sujet de ces aides pouvant également viser les "agriculteurs".

"La BPI (banque publique d’investissement) va proposer des prêts bonifiés, garantis par l’État, pour aider à la trésorerie", a déclaré M. Papin. "Deuxièmement, sur le plan fiscal, sur le plan social, les services de l’État vont différer les paiements", a-t-il ajouté.

Roland Lescure a de nouveau exclu des rabais sur la TVA, des taxes d’un montant variable ou des plafonnements des prix à la pompe, autant de mesures que le gouvernement estime contre-productives ou trop complexes à mettre en oeuvre.

Selon le ministre, "il n’y a pas de formule magique" pour empêcher la hausse des prix dans les stations-essence.

Pour Serge Papin, "ce qu’il faut d’abord, c’est le discernement, c’est de savoir combien de temps ça va durer. Donc on ne va pas griller les cartouches". Selon lui, "la vraie mesure" à prendre est d’aller "très vite à l’électrification des usages".

AFP