Cessez-le-feu en Iran : les carburants pourraient baisser de "5 à 10 centimes très rapidement"

Les prix des carburants pourraient baisser de "5 à 10 centimes" le litre "très rapidement", estime mercredi auprès de l’AFP le président de l’Union française des industries pétrolières (Ufip) Olivier Gantois, après que les États-Unis et l’Iran se sont accordés pour un cessez-le-feu de deux semaines (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
"Les marchés pétroliers ont réagi très rapidement" à cette annonce, avec une baisse du prix du pétrole brut "d’environ quinze dollars", qui pourrait se répercuter dans les stations-service d’ici "un ou deux jours", a estimé Olivier Gantois.
Cette projection est faite sous réserve que le cours du pétrole brut "se stabilise" autour de son niveau actuel, autour de 93 à 95 dollars le baril, rappelle le président de l’Ufip.
Ces cours du brut sont ensuite répercutés sur les marchés du carburant raffiné, comme celui de Rotterdam pour les stations-service européennes, explique Olivier Gantois.
"Les distributeurs, qui fixent chaque jour le prix des carburants qu’ils vendent vont répercuter cette baisse sous un ou deux jours", prévoit-il.
Le gazole se vend mercredi en moyenne à 2,375 euros le litre en France, d’après un calcul de l’AFP sur les prix remontés par les stations-service à un site gouvernemental.
C’est 65 centimes le litre de plus que le 27 février, veille des premières frappes israélo-américaines sur l’Iran.
Le SP95-E10, l’essence la plus consommée, se vend en moyenne à 2,021 euros le litre, soit 30 centimes de plus que le 27 février.
Les Etats-Unis et l’Iran se sont accordés mardi pour un cessez-le-feu de deux semaines, un peu plus d’une heure avant l’expiration de l’ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique.
AFP
Il faut que prix carburant baisse rapidement et non pas attendre le 1er mai.
Aux autorités de se bouger.