Cessez-le-feu en Iran : les carburants pourraient baisser de "5 à 10 centimes très rapidement"

Les prix des carburants pourraient baisser de "5 à 10 centimes" le litre "très rapidement", estime mercredi auprès de l’AFP le président de l’Union française des industries pétrolières (Ufip) Olivier Gantois, après que les États-Unis et l’Iran se sont accordés pour un cessez-le-feu de deux semaines (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Les marchés pétroliers ont réagi très rapidement" à cette annonce, avec une baisse du prix du pétrole brut "d’environ quinze dollars", qui pourrait se répercuter dans les stations-service d’ici "un ou deux jours", a estimé Olivier Gantois.

Cette projection est faite sous réserve que le cours du pétrole brut "se stabilise" autour de son niveau actuel, autour de 93 à 95 dollars le baril, rappelle le président de l’Ufip.

Ces cours du brut sont ensuite répercutés sur les marchés du carburant raffiné, comme celui de Rotterdam pour les stations-service européennes, explique Olivier Gantois.

"Les distributeurs, qui fixent chaque jour le prix des carburants qu’ils vendent vont répercuter cette baisse sous un ou deux jours", prévoit-il.

Le gazole se vend mercredi en moyenne à 2,375 euros le litre en France, d’après un calcul de l’AFP sur les prix remontés par les stations-service à un site gouvernemental.

C’est 65 centimes le litre de plus que le 27 février, veille des premières frappes israélo-américaines sur l’Iran.

Le SP95-E10, l’essence la plus consommée, se vend en moyenne à 2,021 euros le litre, soit 30 centimes de plus que le 27 février.

Les Etats-Unis et l’Iran se sont accordés mardi pour un cessez-le-feu de deux semaines, un peu plus d’une heure avant l’expiration de l’ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique.

AFP