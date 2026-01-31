Chine : l'activité manufacturière perd son élan en janvier

L'activité manufacturière chinoise a ralenti en janvier, selon les données officielles publiées samedi, rompant avec la brève remontée en territoire positif observée en fin d'année 2025.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'activité manufacturière, un indicateur clé qui reflète notamment le moral des milieux industriels, a reculé à 49,3 en janvier, d'après le Bureau national des statistiques (BNS).

En décembre, il était s'était pourtant établi à 50,1, remontant timidement au-dessus de la barre des 50 points qui traduit une expansion de l'activité, et ce pour la première fois depuis mars 2025.

Retombant sous ce seuil, le chiffre de janvier est également nettement inférieur à la prévision des analystes de Bloomberg, qui misaient sur 50,1 points de nouveau.

Les données de janvier reflètent "une demande effective insuffisante sur le marché, ainsi qu'une "saison creuse traditionnelle" pour certains secteurs industriels, a interprété Huo Lihui, statisticien au BNS, dans le communiqué.

La deuxième économie mondiale est confrontée à un ralentissement persistant de la consommation intérieure, qui pèse sur l'activité malgré la vigueur des exportations.

Ce nouveau recul de l'activité manufacturière en janvier résulte d'une "faible demande intérieure", a relevé dans une note Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management.

"L'activité économique pourrait ralentir au premier trimestre", estime-t-il.

L'année dernière, les exportations ont représenté le "pilier de la croissance", a-t-il ajouté, précisant que la "durabilité" du secteur était "très importante pour les perspectives de croissance".

La Chine a enregistré en 2025 un excédent commercial record de près de 1.200 milliards de dollars, une dynamique essentielle alors que la confiance des consommateurs nationaux reste morose.

Pékin a promis courant janvier des mesures "fortes" pour stimuler d'ici 2030 cette consommation intérieure très modeste ces dernières années en raison notamment des difficultés du secteur immobilier et des pressions démographiques.

Les hauts responsables chinois ont assuré que des politiques clés seraient annoncées en mars, lors de la publication du nouveau plan quinquennal chinois pour la période 2026-2030, en cours d'élaboration.

Le pays a enregistré une croissance de 5% en 2025, conformément à son objectif officiel, mais ce taux reste toutefois l'un des plus faibles depuis des décennies, hors pandémie de Covid-19.

AFP