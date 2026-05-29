Chute d'un drone en Roumanie: Bucarest accuse la Russie, soutenue par l'UE et l'Otan

La Roumanie a attribué vendredi à Moscou "l'entière responsabilité" de la chute d'un drone sur un immeuble d'habitation qui a blessé deux personnes dans ce pays membre de l'Otan, et pris de premières mesures de rétorsion diplomatiques, soutenue par ses alliés.

Vendredi après-midi, les autorités roumaines ont déclaré persona non grata le consul général russe à Constanta et a annoncé la fermeture du consulat russe de cette ville bordant la Mer Noire. Moscou a répondu dans la foulée en promettant des "mesures de riposte" imminentes.Voici ce que l'on sait de l'incident :- Que s'est-il passé ? -Selon un communiqué du ministère roumain de la Défense, dans la nuit du jeudi à vendredi, "la Fédération de Russie a repris ses attaques de drones contre des cibles civiles et des infrastructures en Ukraine, près de la frontière fluviale avec la Roumanie. L'un de ces drones a pénétré dans l'espace aérien roumain, a été suivi par radar jusqu'à la partie sud de la ville de Galati, puis s'est écrasé sur le toit d'un immeuble d'habitation, provoquant un incendie lors de l'impact".Un adolescent de 14 ans et une femme de 53 ans ont été légèrement blessés et hospitalisés.Des incursions de drones en Roumanie, pays voisin de l'Ukraine, ont été détectées à des dizaines de reprises depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022. C'est la première fois qu'un immeuble résidentiel est touché en Roumanie.Cet incident suit une série de frappes russes contre l'Ukraine samedi, l'une des attaques les plus violentes depuis le début de la guerre.- Pourquoi le drone n'a pas été intercepté ? -L'armée roumaine n'a "pas eu le temps d'abattre le drone" qui s'est écrasé à Galati, a déclaré vendredi en conférence de presse le général roumain Gheorghe Maxim."Il n'existait aucune possibilité réaliste de l'intercepter en toute sécurité," a-t-il ajouté, "le temps dont nous disposions – quatre minutes – ayant été extrêmement court"."La décision de ne pas engager la cible a été prise parce que les conditions nécessaires pour la détruire sans mettre gravement en danger la sécurité de la population civile n'étaient pas réunies", a expliqué le président roumain Nicusor Dan sur X.- Comment ont réagi les autorités roumaines et alliées ? -Le président roumain Nicusor Dan a affirmé que la Russie portait "l’entière responsabilité de cet incident" inédit près de la frontière avec l'Ukraine". Il a convoqué une réunion du Conseil suprême de défense "afin de discuter des implications de l'incident le plus grave" ayant touché son territoire depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.Bucarest a informé l'Otan et demandé des mesures pour accélérer le transfert de capacités antidrones vers la Roumanie. Deux avions de chasse F-16 ont été dépêchés.La Russie dans sa guerre "d'agression" contre l'Ukraine a franchi "une nouvelle limite", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen."Nous sommes pleinement solidaires de la Roumanie et de son peuple (...) nous continuerons d'accentuer la pression sur la Russie" avec un nouveau "paquet de sanctions", a-t-elle assuré sur X.Le ministre des Affaires étrangères allemand Johann Wadephul a condamné le "comportement irresponsable" de Moscou, de même que l'ambassadeur américain à l'Otan Matthew Whitaker et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noel Barrot.La cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper a condamné la "violation de l'espace aérien de l'Otan par la Russie".La présidente moldave Maia Sandu a condamné et dénoncé un fait "grave" et le danger que représente la Russie "pour tous et doit être stoppée".Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, de son côté, réitéré sur X son appel auprès de l'Union européenne pour des sanctions "fortes" contre la Russie.- Et l'Otan ? -Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a exprimé la "solidarité absolue" de l'Alliance avec la Roumanie, dénonçant le "comportement irresponsable de la Russie" qui représente "un danger pour nous tous"."Je viens de m'entretenir avec le président roumain Nicusor Dan (...) Je lui ai assuré la solidarité absolue de l'Otan envers la Roumanie et exprimé ma sympathie envers les blessés de cet incident", a-t-il écrit sur X.L'Otan est "prête à défendre chaque cm2 du territoire des Alliés", a-t-il encore affirmé."Nous continuerons à renforcer notre capacité à dissuader et à nous défendre contre toute menace, y compris celle que représentent les drones", a ajouté M. Rutte."Nous nous tenons aux côtés de la Roumanie", a écrit L'ambassadeur américain à l'Otan Matthew Whitaker sur son compte X.Le commandant suprême des forces de l'Otan en Europe, le général américain Alexus Grynkewich s'est de son côté entretenu avec le chef d'état-major des forces armées roumaines Gheorghiță Vlad, a indiqué le quartier-général des forces alliées en Europe (Shape) sur X."Ils sont convenus de rester en contact étroit pendant que l'enquête sur l'incident se poursuit et que d'éventuelles mesures de défense supplémentaires sont envisagées", a-t-il précisé.