Comme un miroir: les astronomes détectent la plus brillante des exoplanètes

Un monde brûlant où des nuages métalliques font pleuvoir des gouttes de titane, qui agissent "comme un miroir": la plus brillante des planètes jamais détectée en dehors de notre système solaire a dévoilé son visage aux astronomes, selon une étude publiée lundi.

Cette étrange exoplanète, située à plus de 260 années-lumière de la Terre, réfléchit 80% de la lumière de son étoile hôte, selon les nouvelles observations du télescope spatial européen Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite).

Il s'agit de la première exoplanète dont l'éclat est comparable à celui de Vénus, l'objet le plus brillant de notre ciel nocturne à l'exception de la Lune. Découverte en 2020, cette planète de la taille de Neptune, appelée LTT9779b, tourne autour de son étoile en seulement 19 heures.

