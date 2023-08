Corse : le miraculeux sauvetage d'une femme enceinte sur le point d'accoucher en mer

C'est une histoire chaotique qu'a vécu une femme enceinte à bord d'un ferry. Frappé par une tempête, le navire n'a pu accoster en Corse. Mais pourtant à bord, une femme était sur le point d'accoucher. Malgré les vents, la houle et la pluie, les sapeurs-pompiers ont pu hélitreuiller la femme. Arrivée à Bastia, elle a accouché avec deux mois d'avance. La jeune femme et son bébé se portent bien (Photo d'illustration : AFP)

Dans la nuit de lundi à mardi, le navire Mega Andrea de la compagnie maritime Corsica Ferries, qui devait relier Toulon et l'Île-Rousse, a dû dévier de son parcours à cause de fortes rafales de vent et de la pluie. Durant de longues heures, en raison de ces conditions météorologiques extrêmement défavorables, le navire a été tenu au large de la côte.

Seulement, à bord du bateau, se trouvait une femme enceinte de sept mois sur le point d'accoucher, relate BFM TV. Aux alentours de 22h, l'équipage du Mega Andrea a donc dû se résoudre à appeler les pompiers à l'aide. A alors débuté une opération périlleuse en pleine mer.

Malgré les événements qui se déchaînaient, les pompiers sont parvenus à prendre la jeune femme en charge et à l'hélitreuiller. Selon Corse-Matin, l'appareil a d'abord dû se poser à l'aéroport de Poretta avant que le Samu ne prenne le relais. Elle a finalement pu être transférée à l'hôpital de Bastia, où elle a accouché. Elle et son bébé se trouvent désormais en parfaite forme.

