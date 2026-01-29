Coup d'envoi à Toulouse d'une journée de mobilisation pour le journaliste Christophe Gleizes

Une centaine de personnes ont réclamé, jeudi en fin de matinée à Toulouse, la libération du journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie, ouvrant une journée de mobilisation qui doit s'achever par un concert de soutien organisé au Bataclan par Reporters sans frontières.

Arrêté en mai 2024 alors qu'il préparait un article sur le club de football le plus titré du pays, la Jeunesse Sportive de Kabylie, le journaliste de 36 ans avait d'abord été placé sous contrôle judiciaire, puis incarcéré en juin 2025 après sa condamnation à 7 ans de prison pour "apologie du terrorisme", confirmée en appel.

"Nous demandons au président algérien Abdelmadjid Tebboune de gracier Christophe Gleizes", a déclaré jeudi Anthony Assémat, du Club de la presse Occitanie, face aux dizaines de personnes, dont une vingtaine d'élus, venues exprimer leur soutien au collaborateur des magazines français So Foot et Society et ses proches.

L'arrestation de Christophe Gleizes sur des "motifs fallacieux" est "profondément injuste", a dénoncé la conseillère régionale Emilie Dalix, venue représenter la présidente socialiste de la région Occitanie Carole Delga, devant notamment le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et le député insoumis de Haute-Garonne, François Piquemal.

"Christophe n'a fait qu'exercer son métier (...) il n'est coupable de rien", a fustigé Romain Amalric, de l'Union des journalistes de sport en France (UJSF). "Il ne doit pas être la victime de complications diplomatiques. Il n'était en Algérie que pour parler de football", a-t-il ajouté.

D'autres événements de soutien au journaliste français doivent se tenir jeudi, notamment à Lille, Perpignan, Montpellier et Paris, où une soirée de concerts doit rassembler au Bataclan Alex Beaupain, Malik Djoudi, Jeanne Cherhal, Elephanz et Mathilda, selon RSF.

Le billet d'entrée coûte 9,50 euros et "100 % des bénéfices seront reversés à RSF pour la campagne de libération dédiée à Christophe Gleizes", a indiqué l'organisation de défense de la presse.

La mère du journaliste sportif, Sylvie Godard, a transmis une demande de grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune, et Christophe Gleizes a par ailleurs formé un pourvoi en cassation pour obtenir un nouveau procès.



AFP