Coup de théâtre sur Liège-Bastogne-Liège: Pogacar abandonne sur une chute

Le Slovène Tadej Pogacar, qui visait un triplé dans les classiques ardennaises, a abandonné Liège-Bastogne-Liège dimanche après une chute au kilomètre 85 de la course, ont annoncé les organisateurs.

Cet abandon du coureur d'UAE, qui vient de remporter l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, prive la course d'une explication royale et très attendue avec le Belge Remco Evenepoel, tenant du titre.Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur l'état de santé du phénomène slovène de 24 ans. Les organisateurs ont indiqué qu'il était tombé après 85 km de course, avant les principales côtés au programme, en compagnie du Danois Mikkel Honoré (EF Education), qui a également abandonné.Les équipiers de Pogacar se sont tous arrêtés pour attendre leur leader et le ramener dans le peloton, mais le Slovène n'était pas en mesure de repartir.Irrésistible ces dernières semaines, Pogacar, vainqueur en 2021 sur la "Doyenne", la plus vieille des classiques, visait un triplé dans les Ardennaises réalisé par seulement deux coureurs dans l'histoire, Davide Rebellin en 2004 et Philippe Gilbert en 2011.Le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) présente depuis le début de saison un bilan effarant de douze succès en dix-huit jours de course, dont Paris-Nice et le Tour des Flandres.Quatrième Monument de l'année, Liège-Bastogne-Liège est une classique très vallonnée avec un total de onze côtes au programme cette année.La course est régulièrement marquée par des chutes spectaculaires comme celle l'année dernière de Julian Alaphilippe.Alors double champion du monde en titre, le Français avait été gravement blessé après avoir percuté à pleine vitesse un arbre, souffrant d'un pneumothorax, d'une fracture à une omoplate et de plusieurs côtés cassées.