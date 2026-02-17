Crues : "débordements majeurs" prévus à Angers, Gironde et Lot-et-Garonne toujours en rouge

Le gonflement de la Loire va provoquer une "crue majeure" vers Angers mardi après-midi alors que le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été maintenus en vigilance rouge, le niveau maximum d'alerte.

La crue doit particulièrement toucher dans la nuit de mardi à mercredi le secteur des Ponts-de-Cé, au sud-est d'Angers. Les niveaux d'eau "devraient continuer à monter dans la journée de mercredi", avertit le service d'information Vigicrues.

En conséquence, la ville d'Angers a pris plusieurs mesures de prévention: plusieurs stations de tramway et des parkings ont été fermés tandis que les voies sur berges ont été interdites à la circulation.

"Nous connaissons des niveaux de crue jamais atteints depuis 25 ans", alerte le maire de la commune, Christophe Béchu, en appelant à "la responsabilité de chacun".

"Respectez les consignes de sécurité, ne vous engagez pas sur des routes inondées ou barrées, limitez vos déplacements dans les secteurs à risque et tenez-vous informés par les canaux officiels", a-t-il demandé dans un communiqué.

A Ponts-de-Cé, commune de 13.000 habitants, un centre d'accueil a été ouvert pour accueillir des personnes évacuées et la mairie demande là aussi "la plus grand vigilance à l'ensemble de la population" alors que "les niveaux d'eau montent".

De nombreuses routes départementales sont coupées ou interdites à la circulation dans le Maine-et-Loire, indique la préfecture.

La météo et les précipitations n'incitent pas à l'optimisme pour les prochains jours.

"Plusieurs passages perturbés seront attendus dans le nord-ouest du pays entre la mi-journée de mardi et mercredi, dans un contexte de sols saturés en eau, la pointe bretonne sera touchée par des cumuls de précipitation notables", prévient Météo-France dans son bulletin de 06H00.

- Evacuations dans le sud-ouest -

Mardi et mercredi, 11 départements restent placés en alerte orange pour des crues, dans l'ouest de la France: la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, la Sarthe, le Tarn-et-Garonne et la Vendée.

Le département du Tarn est quant à lui repassé en jaune mardi matin.

Au sixième jour de son état d'alerte maximal, la Garonne déborde sur plusieurs centaines de mètres de large, entre le nord d'Agen et le sud de Bordeaux, mais a entamé "une très légère et lente décrue".

Au total, près de 1.600 personnes ont été évacuées en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, deux départements coutumiers des inondations, depuis le début de l'épisode spectaculaire jeudi, qualifié d'"historique" par de nombreux habitants.

Selon les scientifiques du Giec, les précipitations vont devenir plus fréquentes et plus intenses en raison de l'évolution du climat.

"Statistiquement, on est en train de vivre ce qui est le futur, c'est-à-dire des hivers plus humides et donc plus d'inondations", souligne l'hydrologue de l'Université de Rennes Pierre Brigode.

A cela s'ajoute une vigilance orange avalanches pour les Alpes du Nord qui concerne l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie jusqu'à 10H du matin mardi.

"Les chutes de neige attendues pour cette journée de mardi sont relativement modestes sur les massifs de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l'Isère, mais le transport de neige par le vent reste significatif", prévient Météo-France.



AFP