Des chips tellement piquantes qu'elles ont été retirées de la vente

"Hot Chip Challenge", c'est la marque de ces chips vendues dans un magasin Auchan de Moselle. Après deux semaines en rayon, la direction du magasin a décidé de les retirer de la vente. Pourquoi ? Des risques d'irritation et des sensations de brûlure ainsi que des risques de complication digestive et de malaise vagal. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

C'est un défi dangereux venu des États-Unis qui enflamme les réseaux sociaux et la bouche de celles et ceux qui le relève. Le "Hot Chip Challenge", du nom de la marque qui vend cette chips unique qui a été proposée à la vente dans les rayons d'un supermarché Auchan à Farébersviller en Moselle. Deux semaines plus tard, lundi 17 avril 2023, elles ont été retirées rapporte Le Républicain Lorrain.

Le patron du magasin s'est expliqué sur BFM Business, où il détaille les raisons du retrait de ce produit : "C'est une décision de prévention [...]. Ça incitait les jeunes à faire des choses stupides."

Vendue dans un paquet avec un gant pour la manipuler, la chips se revendique comme "la plus forte du monde". Des tiktokeurs se sont emparés du défi et ont mal fini, à l'image de MelParis75, qui raconte à FranceInfo : "la douleur est venue d'un coup et c'était même au-delà du piquant, c'était au niveau de la langue, après la bouche et la gorge, ce qui faisait je n'arrivais plus à respirer" dit la jeune fille.

Interrogée par France Info, la docteure au centre antipoison et toxicologie au CHU de Bordeaux demande aux jeunes de ne pas participer à ce challenge dangereux pour leur santé et qui peut amener à de lourdes conséquences.