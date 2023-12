Des milliers de personnes manifestent contre l'antisémitisme à Berlin

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche contre l'antisémitisme et le racisme à Berlin alors que les incidents anti-juifs ont augmenté en Allemagne depuis le début de la guerre à Gaza.

Environ 3.200 personnes ont bravé la pluie pour participer à la marche au cœur de la ville, selon une porte-parole de la police.Les manifestants se sont rassemblés sous le mot d'ordre, en référence à l'Holocauste et aux crimes commis par les nazis.L'antisémitisme est devenu "banal" dans la société, a déclaré Josef Schuster, président du Conseil central des juifs d'Allemagne, à la foule qui participait à la manifestation."Parfois, je ne reconnais pas ce pays", a-t-il déclaré.L'Allemagne a enregistré des centaines d'infractions pénales liées à la guerre de Gaza depuis que le conflit a été déclenché par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.On note en particulier un nombre croissant d'incidents antisémites, dont la prise pour cible d'une synagogue berlinoise à l'aide de cocktails Molotov en octobre.Dimanche, la police berlinoise a déclaré que les autorités enquêtaient sur un incident survenu dans la capitale, au cours duquel une croix gammée avait été barbouillée sur la porte d'une maison arborant un drapeau israélien."Au moment de parler hébreu dans la rue, je me retourne toujours pour voir qui est autour", a déclaré à l'AFP Nadine Meshulam, une Israélienne vivant à Berlin, lors de la manifestation.Une manifestation pro-palestinienne a également eu lieu dans le centre de Berlin dimanche, attirant 2.500 personnes au plus fort de la journée, selon la police.Samedi, Israël a dénombré 137 otages restés à Gaza, sur les quelque 240 pris le 7 octobre lors d'attaques qui ont fait environ 1.200 morts, pour la plupart des civils, selon des responsables israéliens.Les bombardements de représailles et l'offensive terrestre d'Israël visant le Hamas ont tué au moins 17.997 personnes à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le dernier bilan du ministère de la santé du territoire dirigé par le Hamas.