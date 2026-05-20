Des pays européens fustigent le traitement par Israël d'une flottille pour Gaza

"Inadmissible", "monstrueux": Plusieurs voix européennes ont dénoncé mercredi la vidéo, diffusée par un ministre israélien d'extrême droite, montrant des militants d'une flottille pour Gaza agenouillés, la France, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas allant jusqu'à convoquer leurs ambassadeurs d'Israël.

Sous-titrée "Bienvenue en Israël", elle montre des dizaines de militants sur le pont d'un bateau militaire, à genoux, les mains liées et le front au sol, sur fond d'hymne national israélien.Les images montrent également le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui a diffusé la vidéo, invectivant les militants détenus et agitant un drapeau israélien parmi eux."Regardez cette vidéo. Ce ne sont pas des criminels, mais des militants qui tentent de distribuer du pain aux personnes qui ont faim". "Nul ne devrait être sanctionné" pour sa défense des droits humains, a écrit sur X la commissaire européenne Hadja Lahbib, responsable de l'UE pour les situations de crise humanitaire, en relayant les images.Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a évoqué sur X les "agissements inadmissibles" de ce ministre.L'Espagne a dénoncé un traitement "monstrueux, indigne et inhumain", exige des excuses publiques d'Israël" et a annoncé convoquer "d'urgence" la chargée d'affaires israélienne à Madrid.- "Inhumain" -"Ce traitement est monstrueux, il est indigne, il est inhumain", a fustigé depuis Berlin le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, selon un enregistrement audio de ses propos transmis à la presse par ses services.Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot a également annoncé avoir convoqué l'ambassadrice israélienne après la diffusion de ces images "profondément troublantes", qualifiant la situation d'"inacceptable".Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten a qualifié mercredi soir d'"inhumain" le traitement des militants de la flottille pour Gaza. Rob Jetten a ajouté avoir interpellé le président d'Israël Isaac Herzog à ce sujet, tandis que le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Israël aux Pays-Bas.Le comportement de ben Gvir "est inacceptable et absolument condamnable" pour le chef de la diplomatie grecque Giorgos Gerapetritis, qui a annoncé dans un communiqué avoir déposé "une protestation officielle"."Nous exigeons le plein respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, et appelons les autorités israéliennes à mener rapidement toutes les procédures nécessaires et à libérer immédiatement les citoyens grecs", a ajouté le ministre.Des militants grecs qui faisaient partie de la flottille ont déclaré que 19 Grecs avaient été détenus lors de l'opération.L'ambassadeur d'Allemagne en Israël Steffen Seibert a qualifié sur X ce traitement de "totalement inacceptable et incompatible avec les valeurs fondamentales de nos pays".La ministre irlandaise des Affaires étrangères Helen McEntee s'est dite "consternée et choquée" dans un communiqué et a appelé à la libération "immédiate" des participants irlandais arrêtés, parmi lesquels figurent la sœur de la présidente irlandaise Catherine Connolly.Cette vidéo publiée sur X par le ministre Itamar Ben Gvir a été diffusée après que les forces israéliennes ont intercepté lundi les navires de la flottille et commencé à détenir des centaines de militants étrangers dans le port d'Ashdod (sud).Environ 50 navires de la Global Sumud Flotilla ont quitté la Turquie la semaine dernière dans la dernière tentative des militants de briser le blocus de Gaza imposé par Israël, après que les forces israéliennes ont intercepté un précédent convoi le mois dernier.Le Hamas, qui contrôle moins de la moitié de la bande de Gaza et dont l'attaque contre Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre dans le territoire palestinien, a affirmé que ces images constituaient une preuve de la "dépravation morale et du sadisme" des dirigeants israéliens.