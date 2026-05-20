Des pesticides retrouvés dans des épices, riz et thés de grandes marques

(Actualisé) Foodwatch a détecté des résidus de pesticides interdits dans du paprika Ducros, du riz Taureau Ailé et du thé vert à la menthe Lipton vendus en France. De nombreuses grandes marques sont concernées : sur les 64 produits testés en Europe, 45 contiennent des résidus de pesticides interdits. L’organisation de défense des consommateurs exige que la Commission européenne mette fin à ce commerce toxique sans tarder au lieu de détricoter la sécurité alimentaire avec son Omnibus ‘Food and Feed Safety’ qui affaiblira l’évaluation et les contrôles des pesticides et constitue une grave menace pour la protection des consommateurs. Retrouvez le communiqué de Foodwatch ci-dessous

Conformément aux engagements pris par la Commission européenne en 2020, la Présidente Ursula van der Leyen doit désormais interdire l'exportation de produits chimiques nocifs qui ne sont pas autorisés dans l'Union européenne.

Une étude juridique publiée cette semaine par foodwatch avec l’Institut Veblen montre que la Commission a toute latitude pour les interdire en vertu de la législation européenne actuelle.

"C’est l’effet boomerang : des pesticides interdits sur le territoire européen sont exportés vers des pays tiers et reviennent dans nos assiettes en catimini. C’est l’une des conséquences concrètes du non-respect des promesses de la Commission européenne."

"L’Union européenne aurait dû mettre fin depuis longtemps à ce commerce toxique et réduire au minimum l’exposition des consommateurs à leurs résidus. Au lieu de cela, les propositions du paquet Omnibus sur la sécurité alimentaire vont aggraver encore la situation en assouplissant les contrôles de sécurité essentiels pour tous les pesticides et la surveillance de leurs résidus dans les aliments. Nous refusons que notre sécurité alimentaire soit sacrifiée au nom de la compétitivité", explique Camille Dorioz, Directeur des campagnes à foodwatch France.

- Les résultats des tests réalisés pour foodwatch sont alarmants -

Sur 64 produits testés, 49 présentent des résidus de pesticides dont 45 sont contaminés par des résidus de pesticides interdits en Europe ;



Parmi les 15 produits français testés, 13 présentent des résidus de pesticides, dont 12 contiennent des pesticides interdits en Europe ;



Les épices et les thés sont particulièrement contaminés : 9 des 10 échantillons français de ces produits contiennent des résidus de pesticides non autorisés (Albert Ménès, Ducros, Lipton, Twinings, Intermarché, Carrefour, Leader Price, Lipton, Monoprix) ;



Certains pesticides dépassent les limites maximales de résidus prévues par le Règlement (CE) 396/2005. C’est le cas dans 14 produits testés en Europe, dont 2 produits en France. Le paprika doux moulu Ducros contient du chlorfénapyr, un insecticide interdit, et du flonicamide, un autre insecticide, au-dessus des limites autorisées. Le riz Le Thaï de la marque Taureau Ailé contient, lui, de l’anthraquinone, détectée à des seuils supérieurs aux limites légales ;



Certains produits cumulent jusqu’à 22 résidus de pesticides différents. En France, la palme est décernée au paprika doux moulu Ducros avec 18 résidus dont 6 pesticides interdits : (chlorfénapyr, clothianidine, indoxacarde, lufénurone, spirotétramate, thiaméthoxame).

Les résidus de pesticides non autorisés les plus fréquemment détectés sont les suivants : le chlorfénapyr, la bifenthrine, le spirotétramate, les trois néonicotinoïdes que sont le clothianidine, le thiaméthoxame et l'imidaclopride, ainsi que l'isoprothiolane, un fongicide utilisé sur le riz.

Au vu de ces résultats, foodwatch exige que la Commission européenne :

Ordonne aux Etats membres de l’Union européenne le rappel immédiat des produits dont les seuils dépassent les limites maximales de résidus (LMR) prévues par le Règlement (CE) 396/2005. 14 produits sur les 64 sont concernés en Europe. En France, il s’agit de :

- Paprika doux moulu de la marque Ducros, numéro de lot 601912350,

- Riz le Thaï de le marque Taureau Ailé, numéro de lot 0506251BN-B.



Mette en place, de manière urgente, une limite maximale de résidu à zéro pour l’ensemble des pesticides non-autorisés dans l’Union européenne.



Interrompe le passage en force anti-démocratique du paquet législatif "Food and Feed Safety Omnibus".

En France, la loi EGALIM suivie d’un renforcement récent de la règlementation est censée protéger davantage les consommateurs et consommatrices. Toutefois, les exportations de pesticides interdits en Europe ont augmenté de 50% entre 2018 et 2024, selon Public Eye et Unearthed.

Pour foodwatch, les résultats de ces tests réalisés en Europe soulignent de graves manquements dans notre règlementation concernant nos importations de denrées alimentaires. Seule une tolérance zéro pour ce qui relève des résidus de ces pesticides non-autorisés dans l’alimentation est acceptable.

Les citoyens peuvent d'ores et déjà demander aux députés européens de rejeter le dangereux Omnibus sur la sécurité alimentaire via l’outil en ligne sur le site de foodwatch.

Parallèlement, une pétition en ligne demandant à la Commission européenne de mettre fin au commerce toxique et à son effet boomerang a déjà été signée par plus de 115.000 personnes et reste ouverte aux signatures.