Etats-Unis : Donald Trump aux portes de la Maison Blanche

Donald Trump se trouvait mercredi aux portes de la Maison Blanche après avoir remporté au moins trois Etats décisifs dans son duel face à Kamala Harris, la chaîne Fox News l'ayant même déjà déclaré vainqueur de l'élection.

Il s'agissait du seul média dans l'immédiat à donner la victoire finale à l'ancien président, mais les signaux favorables au tribun de 78 ans n'ont cessé de s'accumuler ces dernières heures, très rapidement.

Donald Trump s'est ensuite exprimé depuis West Palm Beach en Floride, où se tient sa soirée électorale. Il a revendiqué la victoire. Regardez

"Personne ne pensait que c'était possible": Donald Trump revendique sa victoire à la présidentielle américaine

Emmanuel Macron a félicité le "Président Donald Trump" sur X (anciennement Twitter). "Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité" a-t-il écrit.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité.

Le candidat républicain à la Maison Blanche a été donné vainqueur en Géorgie, en Caroline du Nord et surtout en Pennsylvanie, le plus crucial des sept Etats décisifs, face à sa rivale démocrate, selon des projectons de médias américains.

Pour l'instant, Donald Trump fait la course en tête avec 262 grands électeurs, contre 194 pour Kamala Harris. Il lui en faut 270 pour gagner Mais des tendances préliminaires le montrent bien parti pour en remporter d'autres, même si le décompte est encore en cours.

Autre inconnue: va-t-il gagner la majorité des voix à l’échelle nationale, ce que n'avait jamais fait un candidat républicain depuis vingt ans?

- "Anxieuse" -

L'ambiance n'a cessé de s'assombrir pendant la soirée à l'université historiquement noire de Howard, à Washington, où s'étaient réunis les partisans de Kamala Harris.

Cette dernière a renoncé à s'exprimer dans l'immédiat, mais doit prendre la parole plus tard, selon un conseiller.

De festive, l'atmosphère est devenue très tendue, a constaté une journaliste de l'AFP. Charlyn Anderson, une électrice quittant les lieux, confie : "J'ai peur, je suis anxieuse maintenant. J'arrive à peine à bouger mes jambes."

Dans les autres Etats ayant déjà livré leurs résultats définitifs, aucune surprise.

Les deux candidats ont engrangé selon les médias une série d'Etats qui leur étaient promis: le Texas, le Kentucky, la Virginie-Occidentale, la Floride, le Missouri, l'Oklahoma, le Mississippi ou la Louisiane pour l'ancien président républicain. New York, l'Illinois, la Californie, le Massachusetts, le Colorado et la capitale Washington pour la vice-présidente démocrate.

Voici l'état des lieux à 7H17 GMT des grands électeurs de l'élection présidentielle américaine : Trump accumule un total de 262 grands électeurs, après sa victoire en Pennsylvanie, contre 194 pour la vice-présidente démocrate Harris

Kamala Harris, espérait devenir la première femme élue présidente, face à un adversaire condamné au pénal, visé par de multiples poursuites, et qui n'a jamais reconnu sa défaite en 2020.

- Le monde entier -

Le monde entier attendait l'issue du duel, au terme d'une campagne inouïe marquée par l'entrée en lice fracassante de Kamala Harris en juillet après le retrait du président Joe Biden, et par deux tentatives d'assassinat visant Donald Trump.

Derrière ces deux candidats, se sont rangées deux Amériques apparemment irréconciliables, chacune persuadée que l'autre camp mènerait le pays au désastre.

La vice-présidente de 60 ans a peint son rival en dictateur "fasciste" en puissance et en danger pour les droits des femmes.

Donald Trump a décrit son adversaire comme une dirigeante faible et "bête", laxiste face à l'immigration illégale et la criminalité.

A travers le pays, la tension qui entoure le scrutin est visible: dans certains bureaux de vote transformés en forteresses, dans les hautes barricades qui entourent la Maison Blanche.

Les républicains ont repris le contrôle du Sénat américain jusqu'ici aux mains des démocrates. Le contrôle de la Chambre des représentants n'est pas encore connu.

La question très polarisante de l'avortement fait aussi l'objet de plusieurs référendums. Dans l'un des plus suivis, en Floride, une proposition visant à réinstaurer la possibilité de réaliser un avortement jusqu'à environ 24 semaines de grossesse, au lieu de six actuellement, n'a pas recueilli assez de voix pour l'emporter.

