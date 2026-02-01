TOUTE L’ACTUALITÉ
Drame de Crans-Montana : un blessé est décédé, le bilan grimpe à 41 morts

  • Publié le 1 février 2026 à 16:41
  • Actualisé le 1 février 2026 à 16:44
La façade du bar Constellation, ravagé par un terrible incendie, le 9 janvier 2026 à Crans-Montana, en Suisse

Un Suisse de 18 ans a succombé samedi à ses blessures, faisant passer à 41 le nombre de personnes décédées dans l’incendie du bar de la station suisse de Crans-Montana, durant la nuit du Nouvel an, annoncent les autorités judiciaires locales ce dimanche.

"Un ressortissant suisse âgé de 18 ans est décédé à l’hôpital de Zurich le 31 janvier", a précisé la procureure générale du canton du Valais. "

Le bilan de l’incendie du bar "Le Constellation" du 1er janvier 2026 se monte désormais à 41 personnes décédées", a-t-elle ajouté.

AFP

