Drame de Crans-Montana : un blessé est décédé, le bilan grimpe à 41 morts

Un Suisse de 18 ans a succombé samedi à ses blessures, faisant passer à 41 le nombre de personnes décédées dans l’incendie du bar de la station suisse de Crans-Montana, durant la nuit du Nouvel an, annoncent les autorités judiciaires locales ce dimanche.

"Un ressortissant suisse âgé de 18 ans est décédé à l’hôpital de Zurich le 31 janvier", a précisé la procureure générale du canton du Valais. "

Le bilan de l’incendie du bar "Le Constellation" du 1er janvier 2026 se monte désormais à 41 personnes décédées", a-t-elle ajouté.

AFP