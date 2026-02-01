Municipales : plus de 600 femmes s'engagent aux côtés de Cyrille Melchior à Saint-Paul

Ce dimanche 1er février 2026, au restaurant "Le Vue Belle", plus de 600 Saint-Pauloises ont répondu à l’appel du comité "Les Femmes avec Cyrille Melchior". Cette rencontre fut un espace de parole, scellant un pacte de confiance entre le président du Département, candidat aux municipales et les femmes de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Avec Cœur Avec Force)

Comme l'a souligné Dany Martin en ouverture : "Saint-Paul a besoin d’un coup de blush, d’un brushing. Il faut redorer le blason de notre ville."

La matinée a été rythmée par des parcours de vie. Huit femmes, issues de tous les quartiers et de toutes les générations, se sont succédé pour dresser le constat d’une ville qui doit faire mieux pour ses citoyennes.

Elles ont abordé les défis du quotidien :

• L’éducation et la lutte contre l’illettrisme avec Jasmine Dijoux, rappelant l'importance de l'effort et de l'accompagnement.

• L’entrepreneuriat et l'audace avec Aurélie Atchama, jeune cheffe d’entreprise dans le BTP, rappelant que les femmes doivent souvent "prouver deux fois plus" pour réussir.

• Le sport et la santé avec Edwige Stark, soulignant le manque d'infrastructures adaptées et sécurisées pour les femmes actives.

• La charge mentale et la monoparentalité avec Sandrine Langlet, qui a ému l'assemblée en évoquant le "choix de survie" des mamans solos face au coût des gardes d’enfants.

L’émancipation a été abordée avec Gladys Lauret, militante engagée ; la place des femmes séniors avec Sabine Samelor, coiffeuse ; l’engagement associatif avec Béatrice Grondin, présidente d’une association de quartier ; enfin, le rôle fondamental de la femme réunionnaise à travers le témoignage de Marie-Annick Mouniama, elle aussi investie dans le milieu associatif.

- Cyrille Melchior prend l'engagement de construire une politique avec les femmes -

La réponse de Cyrille Melchior : Une "Charte de l’égalité Femme-Homme" et des actions concrètes. Cyrille Melchior a salué ces "combattantes du quotidien", ces "Phoenix qui se relèvent toujours".

Il a pris l'engagement ferme de ne pas faire de la politique d’un autre temps mais de construire une politique avec les femmes. En réponse directe aux problématiques soulevées, Cyrille Melchior a annoncé : la création d'une Charte de l’égalité Femme-Homme, adoptée dès les premiers conseils municipaux, co-rédigée sur la base des travaux de ce matin.

Mais également un Plan d’Action transversal touchant à la petite enfance (crèches, modes de garde), à la sécurité des espaces publics, et à l'accès au sport-santé.

Ainsi qu'une politique de proximité et d’embellissement ("ville fleurie, ville propre") pour que Saint-Paul cesse de "ressembler à une poubelle" et redevienne un cadre de vie digne et apaisé.

"Le 15 mars, vous ne voterez pas seulement pour un homme. Vous voterez pour que la voix des femmes prenne enfin toute sa place à la mairie de Saint-Paul", a conclu Cyrille Melchior sous les applaudissements.

