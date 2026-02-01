La Possession : les karatékas se sont donnés rendez-vous pour la deuxième édition de la coupe par équipe

La deuxième édition de la coupe de karaté kata équipe et combat équipe, a eu lieu ce dimanche 1er février 2026 au gymnase Daniel Narcisse de La Possession. Elle a été organisée par le club Optimizer Karaté Réunion, en partenariat avec la ligue de La Réunion de karaté et la Fédération française de karaté. Une partie des meilleurs karatékas de l'île étaient présents (Photos : sly/www.imazpress.com)

La compétition s'est déroulée en équipes kata et en équipes de trois combattants.

Les catégories vont des poussins aux vétérans pour les katas, et des cadets aux vétérans pour les combats.

Au-delà de l’aspect compétitif, cette coupe vise à valeurs du karaté et favoriser la transmission des valeurs éducatives du sport.

- Plus de 140 clubs de karaté à La Réunion -

À La Réunion, cette discipline compte 140 clubs et 3.527 licenciés en 2024-2025.

Même si ce chiffre peut paraitre élevé, il a surtout augmenté ces dernières années. Jusqu'ici, le karaté connaissait des temps difficiles après le Covid. "Pendant la pandémie, c’était compliqué pour les sports de contact, il y avait énormément de règles et même après le confinement" expliquait Vincent Larroque, chargé de mission CKF-Elite karaté Réunion.

Ce sport évolue également chez les femmes, ici, à La Réunion, elles représentent 39% des pratiquants, davantage qu’au niveau national (environ 35% selon la fédération française de karaté).

Pour lui, plusieurs facteurs ont contribué à cette reprise. "Le karaté a eu un coup de projecteur avec les JO en 2020, année où la discipline a été inscrite aux Jeux" , en est un.

www.imazpress.com/[email protected]