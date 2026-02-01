Cyclisme sur piste : la Réunionnaise Léa Grondin sacrée championne régionale junior de vitesse

La Réunionnaise Léa Grondin a été sacrée ce dimanche 1er février 2026, championne junior U19 2026 de vitesse lors du championnat régional d'Ile de France piste à Roubaix. Une saison qui démarre très bien pour la jeune sportive

- Comprendre les différentes épreuves de cyclisme sur piste -

Pour comprendre ce qu'est le keirin. Il s’agit d’une course de vitesse de 2.000 mètres, disputée par un peloton de six à huit cyclistes, alignés selon un tirage au sort au départ. Mais le keirin a une originalité : pendant les 1.400 premiers mètres, une mobylette assure le tempo. Lorsqu’elle s’écarte, le sprint commence entre les coureurs, et il s’avère souvent spectaculaire avec beaucoup de contacts et de chute. L’ordre de passage de la ligne détermine le classement final.

La course à l’américaine ou "madison" est une discipline engagée en binôme. Les coureurs se relaient pour remporter des sprints intermédiaires et marquer des points. Pour se relayer, un coureur attrape le bras de son équipier pour se propulser.

La course aux points. Les coureurs parcourent une distance maximale de 30 km. Tous les 2 km, des sprints intermédiaires permettent de marquer des points. Les coureurs peuvent aussi marquer des points en prenant un tour d’avance sur leurs adversaires.

