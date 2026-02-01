À retenir ce soir : Cavadee, un motard perd la vie, un nouveau décès à Crans-Montana, Fytia s'intensifie et 600 femmes avec Melchior

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 1er février 2026 : - Cavadee : ferveur et pénitence en l'honneur du dieu tamoul Mourouga - Saint-Philippe : un motard décède après un choc frontal avec une voiture - Drame de Crans-Montana : un blessé est décédé, le bilan grimpe à 41 morts - Fytia s'intensifie et devrait passer entre 200 km et 300 km de La Réunion, l'île placée en vigilance cette nuit - Municipales : plus de 600 femmes s'engagent aux côtés de Cyrille Melchior à Saint-Paul

Après dix jours de jeûne, d'abstinence et de prières, les pénitents continuent de marcher en l'honneur du dieu tamoul Mourouga, portant sur eux le Cavadee. Ce dimanche 1er février 2026, des milliers pèlerins sont en procession vers les berges de la Rivière du Mât les Hauts à Saint-André.

Ce dimanche 1er février 2026, une collision a eu lieu entre un motard et un véhicule léger à Saint-Philippe dans un virage sur la route du Tremblet, secteur Ravine Ango. Malgré l'intervention de secours, le pilote du deux-roues n'a pu être réanimé. Il est décédé. Il s'agit de la deuxième victime sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année.

Un Suisse de 18 ans a succombé samedi à ses blessures, faisant passer à 41 le nombre de personnes décédées dans l’incendie du bar de la station suisse de Crans-Montana, durant la nuit du Nouvel an, annoncent les autorités judiciaires locales ce dimanche.

Ce dimanche 1er février 2026, la tempête tropicale modérée Fytia "poursuit sa trajectoire vers le sud-est tout en poursuivant sa réintensification jusqu'au stade de forte tempête tropicale d'ici la journée de lundi", indique Météo France. Actuellement à 520 km de La Réunion, une dégradation modérée est à attendre en marge de ce système. "La dépression devrait passer entre 200 km et 300 km au sud-ouest de l'île entre dimanche soir et mardi matin", indique la météo. Des rafales pouvant dépasser les 80km/h, des fortes pluies et une houle cyclonique de l'ordre de 2m50 à 3m sont envisagées. Les côtes ouest seront en vigilance jaune vagues-submersions et vents forts à compter de 2 heures du matin ce lundi, le nord, l'est et l'ouest seront en vigilance fortes pluies et orages.

Ce dimanche 1er février 2026, au restaurant "Le Vue Belle", plus de 600 Saint-Pauloises ont répondu à l’appel du comité "Les Femmes avec Cyrille Melchior". Cette rencontre fut un espace de parole, scellant un pacte de confiance entre le président du Département, candidat aux municipales et les femmes de Saint-Paul.