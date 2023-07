Elu président du Medef, Patrick Martin veut réconcilier climat et croissance

Le Medef a très largement élu jeudi son actuel numéro deux Patrick Martin pour présider l'organisation patronale durant les cinq années à venir, qui a immédiatement dit vouloir écrire aux syndicats pour réconcilier climat et croissance.

Patrick Martin, ovationné par les grands électeurs réunis au Hangar Y de Meudon, au sud-ouest de Paris, tout comme le président sortant Geoffroy Roux de Bézieux, a remporté 73,18% des voix des grands électeurs du Medef, contre 26,82% à sa rivale Dominique Carlac'h, qui était vice-présidente dans l'équipe sortante.

Le taux de participation a dépassé 90% alors que le corps électoral avait beaucoup augmenté par rapport à la dernière élection.

Malgré trois ralliements de candidats en sa faveur en début d'une campagne qui a duré quatre mois, Dominique Carlac'h n'a rassemblé autour d'elle que peu de fédérations professionnelles et de territoires qui structurent le Medef, la grande majorité d'entre eux ayant déclaré leur soutien à Patrick Martin, qui faisait en conséquence figure de favori.

"Ma première mission va être d'écrire à tous mes homologues dorénavant des syndicats et des organisations patronales pour que nous nous accordions sur ce qui me paraît être l'équation fondamentale pour notre pays pour les prochaines années, à savoir réconcilier le climat et la croissance", a déclaré à la presse le nouveau président élu du Medef.

Dresser un "diagnostic partagé" sur ce sujet éclairera la voie au moment où "notre pays se cherche trop, parfois de manière violente, en tout cas avec des fracturations, sur son destin", a ajouté Patrick Martin.

Partisan d'une baisse supplémentaire de 20 milliards d'euros des impôts de production, pour les ramener à la moyenne européenne, il avait récemment estimé que la transition climatique, en raison des investissements "gigantesques" qu'elle nécessite, "devrait nous inciter à introduire dans notre protection sociale une part de retraite par capitalisation".

- Dialogue social autonome -

Dès le 12 juillet, le président élu se rendra par ailleurs à Matignon aux côtés du président sortant Geoffroy Roux de Bézieux, qui quittera son poste le 17 juillet, pour finaliser un agenda de négociations avec les syndicats.

Cet agenda laisse pour l'instant de côté les sujets conflictuels comme l'assurance-chômage et les salaires, pour se concentrer sur d'autres, comme l'emploi des seniors ou la prévention de l'usure professionnelle, notamment.

"Je revendique l'autonomie du dialogue social" car "les voies et moyens existent pour qu'entre partenaires sociaux, sur tous les sujets qui ont été listés, nous trouvions des solutions", a assuré Patrick Martin devant la presse après son élection.

Agé de 63 ans, il veut aussi mettre l'accent sur la formation et l'employabilité, notamment des seniors avec le relèvement de l'âge de départ en retraite, et souhaite renforcer la représentation du Medef auprès des instances européennes à Bruxelles.

Patrick Martin est à la tête d'une entreprise de près de 3.000 salariés, active principalement dans la distribution à destination de l'industrie, et s'inscrit dans la continuité du travail effectué depuis 2018 avec M. Roux de Bézieux.

Dominique Carlac'h, 54 ans, partageait de nombreuses convictions avec son rival mais voulait faire plus de place aux start-up au sein du Medef, et même ouvrir la porte de l'organisation aux auto-entrepreneurs, ce que rejette Patrick Martin.

Le nouveau président a laissé entendre qu'elle pourrait jouer un rôle dans sa future équipe, dont la composition doit annoncée au comité exécutif du Medef le 17 juillet, en déclarant que "l'histoire n'est pas finie" entre eux.

Ancienne championne de France junior du 400 mètres, Dominique Carlac'h est vice-présidente de la Fédération française d'athlétisme.

Elle aurait été la deuxième femme à accéder à la présidence de la première organisation patronale française, après Laurence Parisot, qui avait effectué deux mandats de 2005 à 2013.

Patrick Martin comme Dominique Carlac'h avaient déjà concouru pour la présidence du Medef en 2018, avant de se désister l'un comme l'autre en faveur de M. Roux de Bézieux.

Le Medef rassemble 99 fédérations professionnelles et revendique quelque 190.000 entreprises adhérentes, un nombre en forte augmentation par rapport aux 126.000 entreprises adhérentes comptabilisées en 2021 par le ministère du travail. Ces entreprises emploient au total plus de 10 millions de salariés.

AFP