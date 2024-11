Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique commémorent le 11-Novembre à Paris

Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont commémoré lundi sur les Champs-Élysées à Paris le 106e anniversaire de l'Armistice de 1918.

Les deux dirigeants ont célébré ainsi le 120e anniversaire de l'Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, signée le 8 avril 1904 pour aplanir les différends coloniaux entre les ennemis héréditaires.Emmanuel Macron et Keir Starmer se sont entretenus en début de matinée à l'Élysée.Sur l'Ukraine, selon la présidence française, ils ont réaffirmé "leur détermination à soutenir (Kiev) de façon indéfectible et aussi longtemps que nécessaire" alors que la poursuite de l'aide militaire des États-Unis semble plus que jamais remise en question avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.Ils ont aussi réitéré leur souhait de "poursuivre leurs efforts" pour le retour de la paix au Proche-Orient et de continuer à coopérer sur "les migrations en Manche, en particulier face aux réseaux de trafiquants d'êtres humains", a ajouté l'Élysée.Le président français et le Premier ministre britannique ont ensuite été accueillis par le Premier ministre Michel Barnier sur les Champs-Élysées.À quelques pas du palais présidentiel, ils ont déposé une gerbe devant la statue de Georges Clemenceau, puis devant celle de Winston Churchill, avant que retentissent l'hymne anglais, "God Save The King", et la Marseillaise.Ils ont ensuite passé les troupes françaises en revue à bord d'un véhicule militaire sur la place de l'Étoile, déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe et ravivé la Flamme. Ils ont, enfin, salué d'anciens combattants français et britanniques, avant un défilé de la Garde républicaine."Pour nos blessés de guerre. Pour nos orphelins, nos veuves et veufs de militaires tombés pour la France. Pour nos anciens combattants, héros d'hier. Pour nos soldats, nos marins, nos aviateurs, héros d'aujourd’hui", a écrit sur X le chef de l'État.Le 11 novembre 1944, le général de Gaulle et Winston Churchill avaient commémoré l'Armistice sous l'Arc de Triomphe pour la première fois depuis la libération de la France.- "Engagez-vous!" -"L'amitié franco-britannique vient de loin et a connu les épreuves. Elle sera précieuse pour affronter les défis qui sont devant nous", a souligné sur X Michel Barnier.Le Premier ministre a inauguré dans l'après-midi une tranchée reconstituée au Musée de la Grande Guerre à Meaux (Seine-et-Marne). À ciel découvert, l'ouvrage permet de comprendre l'organisation complexe de ce système militaire, composé de différents postes stratégiques, et d'en apprendre plus sur le difficile quotidien des soldats.Face aux menaces, la guerre en Ukraine, "la dette écologique qui s'alourdit toujours plus" et "le poison insupportable de l'antisémitisme", Michel Barnier a appelé à "un sursaut collectif"."Engagez-vous pour le climat, contre la pauvreté, la précarité, l'isolement", "pour la transmission de notre patrie (...) dans des mouvements politiques", a-t-il lancé à l'adresse de la jeunesse, l'appelant aussi à "prendre soin" de l'Europe "fragile".