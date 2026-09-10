Espagne : un enfant laissé sur une aire d'autoroute, les passagers se rendent compte 140 kilomètres plus loin

L'histoire se passe En Espagne, le dimanche 30 août 2026, une voiture fait un arrêt dans une station-service sur l'autoroute A-66 près d'Aldea del Cano, dans la province de Cáceres, dans l'ouest du pays. À son bord, un enfant de 10 ans, son frère de 7 ans, leur père et un ami du père. Le plus grand enfant sort alors de la voiture. Problème... ils repartent sans lui et s'en rendent compte 140 kilomètres plus tard.

Alertée de la présence de l'enfant, la Guardia Civil lance des recherches pour localiser la voiture de la famille qui se dirigeait vers le nord de l'Espagne. Une patrouille la retrouve vers 23 heures, toujours sur l'A-66, près de Hervás.

Les circonstances de cet "oubli" ne sont pas connues.

La Guardia Civil rappelle l'importance de vérifier, avant de reprendre la route, que tous les passagers sont à bord.

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