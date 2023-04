Etats-Unis: un tireur ouvre le feu dans une banque, au moins quatre morts et huit blessés

Un tireur a ouvert le feu lundi matin dans une banque de Louisville, principale ville du Kentucky, tuant quatre personnes et faisant au moins huit blessés avant de mourir, ont annoncé les autorités de cet Etat du centre-est des Etats-Unis.

"Cinq personnes sont décédées au total", a écrit la police de Louisville sur Twitter, en incluant dans ce bilan le tireur, qui serait un ancien employé de la banque.Appelée vers 08H30 (12H30 GMT) pour des tirs au sein de locaux de la Old National Bank dans le centre-ville, la police est arrivée en quelques minutes alors que le suspect était "toujours en train de tirer", a déclaré Paul Humphrey, un responsable de la police de la ville, lors d'une conférence de presse.Le suspect est mort rapidement après le début de leur intervention. "Nous essayons toujours de savoir s'il s'est donné la mort par balle ou s'il a été tué par des agents", a ajouté M. Humphrey."Nous pensons qu'il a agi seul et qu'il avait un lien avec la banque", a-t-il dit, évoquant le fait qu'il s'agirait d'un employé, ancien ou actuel. L'enquête, qui ne fait que commencer, devra le déterminer.- "Héros" -"Au moins" deux agents ont été blessés lors de cet échange de coups de feu, l'un étant en train d'être opéré à l'hôpital, a précisé Paul Humphrey."Au moins quatre victimes de plus ont été retrouvées mortes à l'intérieur des locaux, ainsi que huit (autres) qui sont soignées à l'hôpital universitaire", a-t-il encore déclaré.Deux des blessés sont dans un état critique, dont l'un des policiers.Les agents "ont sans aucun doute sauvé des vies", a déclaré le maire, Craig Greenberg, lors de la conférence de presse, dénonçant "un nouvel épisode de la violence par armes à feu". Il a lui-même survécu à une fusillade dans son local de campagne l'an passé.Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a indiqué avoir perdu un "ami très cher" dans cette fusillade, "et un autre ami proche est l'un de ceux qui sont à l'hôpital", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse, saluant les "héros" qui sont intervenus.Certains rescapés ont réussi à trouver refuge dans la salle des coffres, selon CNN.- Drame courant -Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès.Le 27 mars, une personne avait par exemple ouvert le feu dans une école primaire privée de Nashville, dans le Tennessee voisin, tuant trois enfants de 9 ans et trois employés avant d'être abattue par la police.Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux Etats-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés.Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.