Ethiopie : la télévision publique du Tigré frappée par un drone (journalistes)

Un drone a frappé dimanche un immeuble hébergeant la télévision officielle du Tigré, à Mekele, capitale de cet Etat régional du nord de l'Ethiopie dont les autorités rebelles se disent en "guerre totale" contre le gouvernement fédéral, ont indiqué plusieurs journalistes de la chaîne à l'AFP.

Les combats ont repris mercredi dans le nord du pays, où le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), formation politique qui gouverne de fait l'Etat régional, illégalement selon le gouvernement fédéral, ont indiqué répondre à une "invasion" des forces fédérales éthiopiennes. Une guerre meurtrière a déjà opposé les deux camps entre 2020 et 2022.Des combats ont depuis été signalés dans les Etats régionaux voisins de l'Amhara et de l'Afar, dans des zones frontalières du Tigré. Mais les communications étant en grande partie coupées au Tigré et ses environs depuis vendredi, l'évolution des combats est difficile à déterminer.En Afar, une source au sein d'une ONG locale a indiqué à l'AFP que les forces du TPLF s'étaient emparées dimanche de la localité d'Erebti, située dans une zone montagneuse à une soixantaine de kilomètres de la frontière du Tigré par la route, après d'intenses combats ayant notamment impliqué des tirs d'artillerie lourde.Selon cette source, les combattants tigréens progressent désormais vers la localité d'Afdera, à une centaine de kilomètres plus à l'est, verrou vers l'unique axe arrivant de Djibouti, d'où vient l'essentiel des importations de l'Ethiopie enclavée.A Mekele, l'immeuble de Tigrai TV a été touché par une frappe de drone vers 09H00 (06H00 GMT) dimanche, ont indiqué à l'AFP des journalistes de cette chaîne, organe officiel des autorités dissidentes du Tigré."Nous avons entendu une forte détonation provoquée par une frappe de drone ailleurs et nous avons quitté le bâtiment. Juste après notre départ, le bâtiment (de Tigrai TV) a été touché et endommagé", a déclaré à l'AFP l'un de ces journalistes.La chaîne, qui emploie plus de 400 journalistes, a cessé ses retransmissions en plein direct, a précisé à l'AFP un autre journaliste.Aucun blessé n'est pour l'instant recensé, ont-ils indiqué.Des photos prises par un journaliste local montrent la façade du bâtiment endommagée et noircie, avec de nombreuses vitres soufflées par l'explosion.Les autorités fédérales éthiopiennes avaient annoncé le 21 septembre avoir suspendu "pour une durée indéterminée" Tigrai TV et interdit à tout média de relayer ses informations.La chaîne, active sur X, n'a pas encore commenté l'attaque.Les autorités rebelles du Tigré, alliées à d'autres groupes armés, ont lancé mercredi une offensive dans le nord de l'Ethiopie contre les forces armées fédérales, faisant ressurgir le spectre d'une nouvelle guerre à grande échelle.Le précédent conflit au Tigré, l'un des plus meurtriers au monde ces dernières années, a fait au moins 600.000 morts entre 2020 et 2022, selon une estimation de l'Union africaine jugée basse par de nombreux experts.