Foot: Katoto attend son heure Bleue

Près d'un an et demi après, Marie-Antoinette Katoto est-elle à l'aube d'un nouveau chapitre en équipe de France ? L'attaquante du PSG pourrait enfin être de retour vendredi dans la liste du sélectionneur Hervé Renard après sa grave blessure.

En octobre, "il était encore un peu tôt pour la rappeler", avait estimé Hervé Renard, qui laissait à l'attaquante de 25 ans "un peu de temps" pour revenir au plus haut niveau après sa longue indisponibilité.Cette fois, Katoto pourrait bien être de la partie pour les deux derniers matches de la phase de groupes de Ligue des Nations, contre l'Autriche à Rennes vendredi 1er décembre (21h10) et au Portugal le 5 décembre (19h15). Renard mettra fin au suspense à 11h00 vendredi.Buteuse de la tête et décisive en D1 contre Fleury (2-1) dimanche, Katoto est plus que jamais dans les starting-blocks pour reprendre le fil de son histoire avec les Bleues, elle qui a marqué 26 buts en 32 sélections.Mais jeudi soir au stade Jean-Bouin, Katoto a manqué une occasion pour briller aux yeux de Renard lors du choc de Ligue des champions perdu par le PSG contre le Bayern Munich (1-0) - la deuxième défaite d'affilée de son club en deux journées de C1.La meilleure buteuse de l'histoire du club (150 buts) a été sortie à la mi-temps par Jocelyn Prêcheur: "c'est un mélange de choses, peut-être de l'appréhension, peut-être qu'on a été trop rapide sur les étapes, elle a été mise en difficulté sur l'intensité du match et le niveau".- Qualification en vue -"Marie-Antoinette Katoto va de mieux en mieux physiquement, elle a même marqué le week-end dernier", avait pourtant expliqué mercredi l'entraîneur du PSG. "On sait ce qu'elle est capable de faire, notre objectif est de l'accompagner et de la soutenir jusqu'à ce qu'elle retrouve toutes ses capacités".L'attaquante vedette recouvre progressivement ses sensations après sa grave blessure au genou droit lors de l'Euro en juillet 2022, qui lui a notamment fait manquer la Coupe du monde 2023 en Océanie. Mais selon Prêcheur il va "peut-être encore falloir continuer à travailler".Depuis son retour en septembre, "MAK" n'a pas encore joué l'intégralité d'un match même si elle a marqué deux fois en neuf apparitions.Meilleure buteuse de D1 en 2019 (22 buts), 2020 (16) et 2022 (18), Katoto avait également été nommée meilleure joueuse du championnat de France en 2022 avant de se blesser. Elle a remporté en 2021 le premier et seul titre national du PSG.Si elle est sélectionnée, Katoto pourrait aider les Françaises actuellement premières de leur groupe à valider leur ticket pour la phase finale de la Ligue des nations: en cas de victoire contre l'Autriche, elles seront qualifiées. Le Roazhon Park affichera complet pour l'occasion, fait savoir la FFF.Les Bleues de la capitaine Wendie Renard se déplaceront ensuite dans le centre du Portugal, à Leiria, pour le dernier match de cette campagne qualificative et ultime rencontre de 2023 avant d'enchaîner sur une cruciale année olympique.