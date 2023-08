Foot/L1: l'attaquant Bradley Barcola transféré de Lyon au Paris SG pour 45 millions d'euros

Le Paris Saint-Germain a officialisé jeudi soir le recrutement du jeune attaquant français Bradley Barcola, 20 ans, qui s'est engagé pour cinq ans, transféré de Lyon pour 45 millions d'euros assortis d'un éventuel bonus de 5 millions.

"Bradley Barcola rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert définitif en provenance de l’Olympique Lyonnais", écrit le club dans un communiqué, précisant qu'il s'est engagé jusqu'en 2028.L'OL, son club formateur, a indiqué de son côté que l'international Espoirs était transféré "pour un montant de 45 M€, auquel pourra s’ajouter 5 M€ de bonus".Âgé de 20 ans, l'international espoir - 7 sélections, 2 buts -, était courtisé depuis plusieurs semaines par le PSG pour renforcer son attaque."Je suis très content ! C'est une fierté de rejoindre un aussi grand club", a déclaré Bradley Barcola, cité par le PSG. "C'est un club qui a beaucoup d'ambition, qui joue de grandes compétitions, j'ai envie de me donner au maximum."Il est la 10e recrue estivale du PSG après Milan Skriniar, Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Lee Kang-in, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Arnau Tenas.Le club parisien s'active parallèlement sur le dossier Randal Kolo Muani. L'international français, finaliste de la Coupe du monde au Qatar, décidé à rejoindre le PSG, a engagé un bras de fer avec les dirigeants de Francfort.Barcola s'est révélé il y a seulement neuf mois, inscrivant sept buts et réussissant dix passes décisives toutes compétitions confondues lors de la seconde moitié de la saison dernière.Ces performances lui ont valu d’être appelé pour la première fois en équipe de France Espoirs, en mars 2023. Il a disputé en juin l'Euro Espoirs avec les Bleuets, signant 2 buts et 2 passes décisives.Son début de saison 2023/24 est bien moins tranchant, mais son départ affaiblit encore l'OL, qui a laissé filer il y a trois semaines une autre de ses pépites, le défenseur français Castello Lukeba, parti au RB Leipzig.Ses envies d'ailleurs - et les sollicitations du PSG - ont été pointées du doigt par Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL."Mettez-vous deux secondes à sa place. Ce n'est pas une excuse ou quoi que ce soit. A un moment donné cela peut perturber, et il peut être impacté par cela. La réponse est oui, il est impacté", avait-il dit de lui en fin de semaine dernière.Le club rhodanien, au bord de la crise, réalise un début de saison catastrophique avec un seul petit point remporté en trois matches.Dimanche, l'OL reçoit le PSG au Groupama Stadium, l'occasion peut-être pour la nouvelle recrue parisienne de toucher ses premiers ballons avec ses nouvelles couleurs.