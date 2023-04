Fox News et l'entreprise qui la poursuit pour diffamation ont conclu un accord

La chaîne américaine Fox News a trouvé un accord de dernière minute avec l'entreprise de machines de vote électronique Dominion Voting Systems, qui lui réclamait de lourds dommages-intérêts pour diffamation en marge de l'élection présidentielle de 2020, a annoncé mardi le juge chargé de l'affaire.

"Les parties ont résolu leur litige", a annoncé le juge Eric Davis aux jurés, au tout début du procès devant la cour supérieure de l'Etat du Delaware (est).Il n'a donné aucun détail, notamment financier, alors que l'entreprise demandait encore mardi matin 1,6 milliard de dollars de dommages-intérêts à la chaîne préférée des conservateurs américains.Dominion Voting Systems, dont les machines fonctionnaient dans 28 Etats pendant la présidentielle remportée par Joe Biden en novembre 2020, accusait dans sa plainte Fox News de l'avoir présentée comme un instrument au service des démocrates pour truquer le scrutin, ce qu'affirmaient sans preuve des membres de la garde rapprochée de Donald Trump sur le plateau de la chaîne la plus regardée du câble américain.Quels que soient les termes financiers, un accord évite ainsi à la perle de l'empire médiatique de Rupert Murdoch de subir "le procès en diffamation du siècle" comme l'a qualifié le New York Times. Et à Rupert Murdoch, 92 ans, la perspective de devoir peut-être témoigner à la barre.Avant même les débats, la procédure avait donné lieu à un déballage embarrassant pour Fox News, avec la publication d'échanges de courriels ou de SMS montrant que des vedettes de la chaîne, et même Rupert Murdoch, ne croyaient guère, en novembre 2020, au scénario d'une élection truquée, pendant que les accusations faisaient florès à l'antenne.Le procès était très attendu aux Etats-Unis, où il était vu comme un test pour les limites de la liberté d'expression, garantie par le premier amendement de la Constitution, tout autant que pour la lutte contre la désinformation.