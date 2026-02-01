Grammy Awards : bientôt l'heure de vérité pour Kendrick Lamar, Lady Gaga et Bad Bunny

Encore quelques heures de suspense avant de départager Kendrick Lamar, Lady Gaga et Bad Bunny, favoris des plus prestigieuses récompenses de la musique aux Etats-Unis, les Grammy Awards, décernés dimanche à Los Angeles.

La cérémonie, présentée par l'humoriste Trevor Noah, débute à 17H00 locales (01H00 GMT lundi), mais la plupart des 95 récompenses seront remises plus tôt dans l'après-midi.

Le rappeur Kendrick Lamar (9 nominations cette année et déjà 22 Grammys en poche), la popstar Lady Gaga (7 nominations et 14 Grammys) et la figure de proue du reggaeton et de la trap latine Bad Bunny (6 nominations et 3 Grammys) sont en lice dans les trois catégories principales.

Aucun d'eux, ni d'ailleurs les autres artistes nommés à leurs côtés (Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Leon Thomas et le duo Clipse), n'a jamais reçu le titre d'album de l'année.

Grâce à "GNX", retour sur son parcours et hommage au rap californien dont il est issu, Kendrick Lamar, 38 ans, peut espérer inscrire son nom à un palmarès encore maigre pour le hip-hop, après seulement Lauryn Hill et le duo OutKast.

Si Bad Bunny l'emportait, "Debi Tirar Mas Fotos" deviendrait le premier disque en espagnol auréolé de cette récompense.

L'opus fait une grande place aux rythmes traditionnels de Porto Rico, d'où est originaire l'artiste de 31 ans, et évoque la colonisation de l'île des Caraïbes, sous juridiction américaine depuis 1898.

Dans "Mayhem", album à l'esthétique gothique chic évoquant notamment le poids de la célébrité, la fantasque Lady Gaga renoue elle, à 39 ans, avec l'électropop de ses débuts.

Pour la chanson et l'enregistrement de l'année, qui récompensent respectivement l'écriture et la production d'un morceau, les jeux sont ouverts.

- K-pop et R&B -

Outre "Abracadabra" de Lady Gaga, "DtMF" de Bad Bunny et "luther" de Kendrick Lamar (avec la chanteuse R&B SZA), le tube K-pop "Golden", tiré la bande-originale du film d'animation "KPop Demon Hunters", pourrait être primé.

A moins que les honneurs n'aillent à "APT." de ROSÉ et Bruno Mars, ou "Wildflower" de Billie Eilish?

Le R&B, enfin, connaît un retour en grâce avec Leon Thomas, 32 ans, et Olivia Dean, 26 ans, parmi les sélectionnés pour la révélation de l'année.

Première figure du rap récompensée par le prix Pulitzer, Kendrick Lamar a été le grand gagnant de la cérémonie l'an dernier avec cinq récompenses pour son hit "Not Like Us". Une semaine plus tard, il assurait le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, la très suivie finale du championnat de football américain.

Cette année, le 8 février, la tête d'affiche en sera... Bad Bunny! Une occasion unique de le voir sur le sol américain, hors Porto Rico, sa tournée actuelle ne passant pas par les Etats-Unis continentaux pour protéger ses spectateurs des raids de la police de l'immigration, a-t-il expliqué.

Son sacre "montrerait encore davantage l'influence croissante des cultures latino-américaines aux Etats-Unis", commente Lauron Kehrer, musicologue, auprès de l'AFP.

La présence du reggaeton, du rap ou de la K-pop dans les principales catégories des Grammy Awards reflète leur adaptation au "climat" de l'industrie musicale plutôt que la volonté d'"impulser un changement", analyse aussi Lauron Kehrer.

La Recording Academy, qui les décerne, a intégré cette année 3.800 nouveaux membres, avec l'objectif de "refléter la vitalité du paysage musical diversifié d'aujourd'hui", selon son dirigeant Harvey Mason Jr.

La moitié est âgée de 39 ans ou moins et 58% sont des personnes de couleur. Ont également été sollicités les membres de la Latin Recording Academy, qui récompense les musiques hispaniques.

